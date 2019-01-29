Şifa için Amerika’dan İzmir’e geldi

Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Atlanta kentinde yaşayan 53 yaşındaki iş adamı Atıl Dora, yaşadığı prostat büyümesi sorununun çözümünü İzmir’de buldu.

ABD’nin Atlanta şehrinde yaşayan iki çocuk babası 53 yaşındaki iş adamı Atıl Dora, uzun süredir prostat büyümesi ile ilgili sorunlar yaşıyordu. Dora, Atlanta’da gittiği hastanelerde karşılaştığı çok sayıda prosedür ve bekleme sürelerinin uzunluğundan bunalarak tavsiyeler üzerine Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniğinden Doç. Dr. Murat Arslan ile temasa geçti. Görüşmelerden sonra İzmir’e gelen Dora’nın, holep lazer yöntemi kullanılarak yapılan 45 dakikalık bir operasyonla idrara çıkma zorluğu tamamen ortadan kalktı.

Ameliyat sonrası sağlığına yeniden kavuşan Dora, "Yaşımın ilerlemesi nedeniyle prostatta büyümeyle ilgili sıkıntı yaşamaya başlamıştım. Ancak yaşadığım şehirde bu konuyla ilgili gittiğim hastanelerin prosedürleri çok fazla. Ben hızlı bir şekilde yaşam kalitemi düşüren bu hastalıktan kurtulmak için araştırmalar yaptım ve Dr. Murat Arslan ile tanıştım. Geçen yaz hastaneye geldiğimde kendisi yaptığı testlerle bir gün içerisinde benimle ilgili teşhisi koydu. Bana gereken bilgileri verdikten sonra küçük bir ameliyatla problemlerimin giderilebileceğini belirtmişti. Bundan 3 gün kadar önce ise bu ameliyatı gerçekleştirdik. Benim için çok önemli olan şey ise 5 yıldızlı bir otel gibi sunulan bu sağlık hizmetinden faydalandım. Ayrıca bu süreç içerisinde personelin güler yüzlü oluşu ve yardımseverliği beni oldukça motive etti. Şu an iyileşme dönemindeyim ve önümüzdeki günlerin çok daha huzurlu ve sağlıklı geçeceğine inanıyorum. Ben ameliyat sonrası gençlik yıllarıma geri döndüm” dedi.