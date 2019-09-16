Şifa kaynağı aşure yerken dikkat

Kültürümüzün en lezzetli, sağlık dolu ve protein zengini tatlılarındandır aşure zamanı geldi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, aşureyi kimler tüketmeli ve tüketirken nelere dikkat etmeli konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Aşure tüketilirken dikkatli olunması tavsiyesinde bulunan Dyt Aksoylu, "Yüksek enerji ihtiyacı olanlar, büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklar, sporcular için iyi bir kaynak, emziren annelerde süt yapımını arttırmada destektir. Kilo almak isteyenler içinde oldukça sağlıklı bir besin deposudur. Obezite problemi veya kronik rahatsızlığı olanlar dikkatli tüketmelidirler. Diyabeti olan bireyler içeriğinde az şeker kullanmalı ve porsiyon ölçüsüne dikkat etmelidirler" dedi.

AŞURENİN TEMEL MALZEMELERİ BUĞDAY, KURU FASULYE VE NOHUTTUR



Aşure pişirirken temel malzemeler ile ilgili de bilgi veren Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, kullanılacak malzemeler ile ilgili şunları söyledi: "Aşurenin temel malzemeleri buğday, kuru fasulye ve nohuttur. Aşurenin protein kaynaklarıdır. Tercih edenler pirinç ve bulgurda katarak çeşitliliği artırabilirler. Kuru ve yaş meyvelerden; kuru üzüm, kuru dut, kuru kayısı, kuru incir, kuş üzümü, kestane, elma, ayva ve portakal kabuğu tercih edebilirsiniz. Kuru yemiş olarak; kabuksuz badem içi, kabuksuz fındık içi, ceviz içi, çiğ kaju, soyulmuş fıstık kullanmanız yeterli olacaktır. Kabuk tarçın, karanfil, kimyasal katkı maddesi içermeyen gül suyu kullanımı zengin bir aroma sağlayacaktır. Karanfili suda bekleterek, suyunu da kullanabilirsiniz. Doğal bal, pekmez veya az miktarda keçi boynuzu tozu kullanarak şeker miktarını azaltabilirsiniz. Direk olarak keçiboynuzu kullanımı da tatlılığı arttıracak ve kıvam verecektir. Diyabeti olan kişiler az miktarda şeker katarak, içeriğine ilave edecekleri meyvelerin vermiş olduğu tatlılıktan faydalanabilirler. Aşureyi süslemek için besin değeri yüksek olan ceviz, fındık, fıstık, nar, tarçın, hindistan cevizinden faydalanabilirsiniz".