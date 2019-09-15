Kendisinden etkilenerek goji berry yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerle deneyimlerini de paylaşan ve fidan desteği de sağlayan Durmuş, sağlık yönünden faydalı olduğuna inandığı bu meyveyi herkesinin tatması için üretiminin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da, babasının köyde uzun yıllar arpa ve buğday ektiği araziye halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen Tibet orijinli 1400 kök goji berry bitkisi eken Rahmi Durmuş, sağlık açısından bir çok faydası olduğuna inanılan meyveyi yetiştirerek, şifa niyetine kullanmaları için çevresindeki insanlara dağıtıyor.

Rahmi Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar boş kalan araziyi babasının isteği üzerine değerlendirmek amacıyla tarımsal üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yaptığı araştırmalar neticesinde her toprak ve iklim şartlarına elverişli, toprak seçimi olmayan goji berryyi tespit ettiğini kaydeden Durmuş, "Şifalı olduğuna inandığım bu üründen hem ailem hem de çevremdeki insanlar faydalansın diye yetiştiriciliğine başladım. Goji berrynin bir çok faydaları olduğu söyleniyor. Babam şeker hastası olduğu için kendisine gayet iyi geldiğini söylüyor. Goji berrynin faydalı olduğu düşüncesiyle aileme, çevremdeki insanlara ve bahçemizi yerinde gelip görüp ziyaret edenlere şifa niyetine tüketmeleri için veriyorum." diye konuştu.

- "Kurutulmuşu 100 liraya alıcı buluyor"

Durmuş, yaklaşık 3 yıl önce deneme amaçlı 10 dönüm araziye diktiği 1400 kök kırmızı ve siyah goji berryden aldığı veriminin beklentilerinin üzerine çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Goji berry meyvesi yaklaşık 4-5 yılın sonunda tam verime geliyor, siyah goji berrynin ekşimsi mayhoş bir tadı, kırmızı olanın ise daha tatlı bir lezzeti var. Hasat dönemi temmuz ayında başlıyor, kasım ayına kadar devam ediyor. Haftada bir meyvesi toplanıyor, toplanan ürünün yerine yenisi çıkıyor. Ürünün kalitesine göre taze olarak pazarda 30 liraya, kurutulmuş olarak ise 100 liraya kadar alıcı buluyor. Ekonomik getirisi yüksek bir ürün. Ana vatanı Tibet olduğu ifade edilen bu meyvenin bizim topraklarımız için de uygun olduğunu çevremdeki insanlara gösterdim. 800 rakımının üzerindeki her yerde yetişebiliyor. Su isteği de az olan bu bitkinin yetiştiriciliğini herkese tavsiye ediyorum."