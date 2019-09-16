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'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

Akçakoca-Düzce karayolu üzerinde bulunan insanların "şifalı" olarak bildiği ve sıkça kullandığı suyun aktığı çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Düzce-Akçakoca yolu kenarında bulunan, insanların şifalı diye içtikleri su sakıncalı olduğu belirlenerek mühürlendi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'un imzasıyla Akçakoca Belediyesine konu hakkında tebliği edilen yazıda, “İlçemiz sınırları içinde yer alan Şifalı Su diye adlandırılan kaynaktan kurumumuz personelince alınan kontrol izleme su numunesi, bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizi yaptırılmış olup bakteriyolojik yönden uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu suyun içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının durdurulması gerekmektedir" denildi.

TÜKETİLMEMESİ İÇİN MÜHÜRLENDİ

Tebliğin ardından halk sağlığını koruma amacıyla harekete geçen Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, suyun içilebilir hale getirilene kadar tüketilmemesi için çeşmeleri mühürledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca-Düzce karayolu şifalı su Akçakoca Belediyesi Çeşme

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