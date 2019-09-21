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Şifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şifalı olduğuna inanılan kaynak suyunu yöre sakinleri, bidonlarla evlerine taşıyıp, tüketiyor.

Şifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şifalı olduğuna inanılan kaynak suyunu yöre sakinleri, bidonlarla evlerine taşıyıp, tüketiyor.
Menteşe'nin Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisinde bir hayırsever tarafından, dağdan inen kaynak suyun yüzeye çıktığı noktaya çeşme yaptırıldı. Otomobil, motosiklet ve traktörleriyle çeşme başına gelen yöre sakinleri, böbrek taşını düşürdüğüne inandıkları suyu yanlarında getirdikleri bidonlara doldurarak evlerine taşıyıp, tüketiyor. Su doldurmaya gelen evli ve 2 çocuk annesi Sevcan Aslan Karaışık (36), "Böbreklerimde taş var. Buradaki suyu tavsiye ettiler. Suyu kullanıp şifa bulan çok kişi duydum. Ben de fayda göreceğime inanıyorum" dedi.
Yatağan'da yaşayan Hasan Kapkaç (64) ise, "Ülkemizin dört bir yanından bu suyu doldurmaya geliyorlar. Daha önce böbrek hastasıydım. Sürekli bu suyu içerek böbreklerimdeki taşlardan kurtuldum. Onlarca tanıdığım sağlığına kavuştu. Kime sorarsanız sorun suyun şifalı olduğunu söylüyor" diye konuştu.
Bayır Mahallesi Muhtarı Serkan Avcı da, "Suyumuzun şifalı olduğunu duyan herkes buraya geliyor. Günde yaklaşık 40- 50 araç ile mahallemezi bu çeşmeden su doldurmak için gelen oluyor. Tahlil yaptırdık, suda herhangi bir zararlı madde yok. Zaten kullananların yüzde 90'ını böbrek taşlarından kurtulduğunu söylüyor. Suda zararlı bir madde olsaydı bugüne kadar bir şikayet gelirdi" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlarŞifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlarŞifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlarŞifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlar

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