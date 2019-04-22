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Şifalı olduğuna inandıkları suyu kovalarla eve taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Hatay?ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı köyünde dağdan inen ve şifalı olduğuna inanılan doğal kaynak suyunu vatandaşlar kovalarda evlerine taşıyor.

Hatay?ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı köyünde dağdan inen ve şifalı olduğuna inanılan doğal kaynak suyunu vatandaşlar kovalarda evlerine taşıyor.
60 yıl önce Samandağ ilçesinde çıkan doğal kaynağa çeşme yaptıran hayırseverler, suyu vatandaşların kullanımına sundu. Traktör ve otomobilleriyle çeşme başına gelen vatandaşlar ise, yanlarında getirdikleri kovalarla şifalı olduğuna inandıkları suyu evlerine taşıyor. Çeşme başında uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Tekebaşı Mahalle Muhtarı İsmail Özçelik, Bu su tahmini 60 yıldır akıyor. Bölge halkı çok şifalı ve insan sağlığına iyi geldiğine inanıyor. Özellikle bu sudan yapılan çaşın tadı bir başka dedi.
Kovalarla evlerine su taşıyan vatandaşlar ise, yıllar önce gelen yetkililerin yaptıkları analiz sonucu suyun çok faydalı olduğunu ve suyu evlerinde tükettiklerini söyledi.

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