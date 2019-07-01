HABER

Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

İZMİR’in Torbalı İlçesi’nde bulunan Dağtekke Mahallesi’ndeki kaynak suyunun şifalı olduğu ve böbrek taşlarını düşürdüğü iddiası suya olan ilgiyi arttırdı.

Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) İZMİR’in Torbalı İlçesi’nde bulunan Dağtekke Mahallesi’ndeki kaynak suyunun şifalı olduğu ve böbrek taşlarını düşürdüğü iddiası suya olan ilgiyi arttırdı. Mahalle Muhtarı Halil Bardak Türkiye'nin dört bir yanından su için gelenlerin olduğunu, ancak yaz aylarında suyun çekildiğini söyledi.
Torbalı'ya 26 kilometre uzaklıkta, dağların arasında bulunan ve çevresi çam ağaçları ile kaplı Dağtekke Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyunun, böbrek taşı ve kumları erittiğine ve kireçlenmelere iyi geldiğine inanılıyor. Mahalleye 4 kilometre uzaklıkta bulunan dağlardan getirilen ve şifa dağıttığına inanılan suyun ünü ise İzmir sınırlarını aştı. Mahalle meydanında bulunan çeşmeden su almak için kilometrelerce uzaklıktan gelen vatandaşlar, bidonlarca su alarak, buradan ayrılıyor. Mahalle Muhtarı Halit Bardak, suyun, 1969 yılında o dönem köy olan mahalleye, içme suyu olarak getirildiğini ve ilk önce burada yaşayanların böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği gibi bir inanışa sahip olduğunu söyledi. Suyu kullanmaya başlayan mahalle sakinlerinin 15-20 gün sonra, böbreklerinde bulunan taşları attığını kaydeden Halil Bardak, "O yıllarda suyu kullanmaya başlayan ve böbreklerin kum veya taş olduğunu bilmeyenler, taşın erimeye başlaması üzerine rahatsızlıklarının farkına varıyorlar. Şifalı suyun ünü bu şekilde ülke geneline yayıldı. Şimdi Türkiye'nin her yerinden insan geliyor. Birkaç gün önce Elazığ'dan su için gelenler oldu. 1500 kilometrelik yoldan geldiğini söyledi" dedi.
MUHTARDAN UYARI
Özellikle hafta sonları su almaya gelenler nedeniyle mahallede araç park etmek için yer kalmadığını belirten Bardak, "Her gün neredeyse 50 araç geliyor. Hafta sonları daha yoğun oluyor. Suyu içip 'Şifa görmedim' diyen yok gibi" dedi. Bardak, yaz aylarında suyun azaldığını ve bir bidonunun dolmasının neredeyse bir saati bulduğunu da ifade etti. Suyun ticaretinin yapılmadığını vurgulayan Muhtar Halil Bardak, bazı kişilerin 'Dağtekke'nin şifalı suyu' diye, normal suyu vatandaşlara sattıklarını söyleyerek, herkesin bu konuda dikkatli olmasını istedi.
'GERÇEKTEN ŞİFA BULDUM'
Su almak için İzmir'in Karşıyaka ilçesinden gelen Aysel Pehlivan (66), böbreklerinde taş bulunduğunu, bir yıl önce suyu içtikten sonra doktora gittiğini belirterek, "Doktorum bana daha önce nohut büyüklüğünde olan taşların kalmadığını, böbreklerimin pırıl pırıl olduğunu söyledi. Gerçekten şifa buldum. Bu aralar yine ağrılar başladı. Suyun vasıtası ile bunu yine dışarı atacağım inşallah" dedi. Güner Öztürk (56) de suyun böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiğini duyduklarını ve geçen yıllarda gelip alarak kullandıklarını belirtti. Öztürk, "Bu su böbrek taşı oluşmasını engelliyor. Ben de ara sıra gelip sudan götürüyorum" diye konuştu. Halil İbrahim Çetin (34) ise "Benim böbreklerimde taş var. Buraya da tavsiye üzerine geldim. Suyun yararını daha önce eniştem gördü. Umarım şimdi ben de şifa bulurum. İlk kez suyu içeceğim" dedi.
Su almak için mahalleye gelenler, meydanda kurulan pazarda satılan bal, reçel, salça gibi ürünleri de alıyor.

FOTOĞRAFLI

Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlarŞifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlarŞifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlarŞifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Özel öğrenci Yağmur, kaynaştırma projesi ile gelişme gösterdiÖzel öğrenci Yağmur, kaynaştırma projesi ile gelişme gösterdi
Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyorBolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes Erzurum'daki gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Tuzla'da araç muayane istasyonunda kavga!

Yumruklar havada uçuştu! Elektroşok cihazıyla saldırdı

Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırrı

O ilçeye özel üretiliyordu! 120 yıl sonra ilk kez...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletiyle tek teker geçmişti! Emniyet duyurdu: Yakalandı

Emniyet duyurdu! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.