Şifanın kodlarını çözen kitap ’Şifa Sende’ 20’nci baskıya ulaştı

İnsanoğlunun yıllardır aradığı şifanın kendisinde saklı olduğuna inanan Anesteziyoloji ve Algoloji Uzmanı Dr. Erhan Özer, ’Şifa Sende’ adlı kitabında; bütün hastalıkların iyileştirilebilir olduğunu, yapılması gereken tek şeyin vücudun doğuştan sahip olduğu kendi kendini iyileştirme mekanizmasının harekete geçirilmesi için ruh, zihin ve beden bütünlüğünün oluşturulması gerektiğini anlatıyor. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı geçtiğimiz günlerde 20’inci baskıya ulaşan kitap, raflardaki yerini tazeledi.

Dr. Erhan Özer’in Doğan Kitap’tan çıkan ilk kitabı ’Şifa Sende’, ikinci kitabı ’İçimizdeki Hekim’ ve üçüncüsü ’Kendin Ol’ ile geleneksel tıp anlayışına yepyeni bir farkındalık kazandırdı. Hippokrates’in "Ana hedef, vücudunuza kendi kendini tedavi edebilme yeteneğini tekrar kazandırmak olmalıdır" sözünden yola çıkarak hazırlanan kitapta "Neden sık sık hastalanıyoruz?", "Hastalıkların neden kronikleşiyor?", "Bilinçaltımızın hastalıklardaki rolü" ve ’kanserleşme’ gibi başlıklar yer alıyor. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı geçtiğimiz günlerde 20’inci baskıya ulaşan Şifa Sende kitabı, raflardaki yerini tazeledi.