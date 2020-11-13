Şifası fiyatını artırdı! Faydasını öğrenen aktara koşuyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, her geçen gün yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor. Çeşitli ülkelerde virüs sebebiyle gerçekleşen ölümlerin artması ve hastalığı tamamen tedavi edecek yöntemin halen bulunamaması, ilaç tedavisinin yanı sıra şifalı bitkilere rağbeti artırdı. Son zamanlarda kekiğini koronaya iyi geldiği haberlerinin ardından vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Kekiğe ilgi her gün artarken, fiyatı ise borsa gibi değişiyor.

'SON BİRKAÇ HAFTADIR TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

İnegöl'de aktarlık yapan Kasım Alkuş, "Son günlerde çıkan haberlerin ardından kekik ve kekik yağına büyük rağbet var. Biliyorsunuz kekik çok faydalı, bilhassa bağışık sistemini kuvvetlendiriyor. Bu virüsün çıkmasıyla birlikte şu ana kadar ilaç üretimi yapılmadı. Bundan dolayı vatandaşlar kendilerini korumak için farklı yollara başvuruyor. Bunların başında da bitkisel ürünler var. Daha önce kış aylarında en çok talep ıhlamuraydı, ama son birkaç haftadır kekik ıhlamuru sollamış vaziyette. Taleplere yetişmekte bazen zorlanıyoruz. Ama kekik ülkemizde de yetiştiği için sıkıntı yaşamıyoruz. Fiyatı ise her seferinde enflasyon gibi değişiyor. Tabii bizler bunları vatandaşlara yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kekiğin de çeşitleri mevcut, bunların başında kekik çayı ve kekik yağına bu zamana kadar beklemediğimiz kadar bir talep var" dedi.

KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Kalp sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini çelik gibi yapar.

Solunum yolu rahatsızlıkları tedavisinde etkilidir.

Antibakteriyeldir.

Kuru öksürük ve boğaz ağrısını ortadan kaldırır.

Kas ve regl kramp ağrılarına iyi gelir.

Göz sağlığı için son derece şifalıdır.

Gargara yapıldığında ağız kokusunu engeller.

Balgam söktürücü etkisi vardır.



