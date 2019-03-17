"Şifayı doktorda değil sanal ortamda arıyoruz"

Ülkenin yarısından çoğunun internet kullanıcısı olduğunu aktaran Kırık, "İnternet kullanıcıları hastalıkları daha çok sanal ortamda aramakta, vücudundaki en ufak bir noktadan ya da bezeden şüphelenmekte ve doğrudan konuyu internette ya da sosyal medyada aramaktadır. Doktora gitmek yerine sanal ortamda bulduğu tedavi yöntemini uygulayanlar, önüne geçilmez sağlık sorunlarıyla karşılaşabilmektedir." diye konuştu.

Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yoğunluğu ve ulaşım gibi sorunlar nedeniyle özellikle büyükşehirlerde yaşayanların hastalıkları daha çok internet üzerinden araştırdıklarını söyledi.

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, internet kullanıcılarının hastalıkları daha çok sanal ortamda aradığını belirterek, "Doktora gitmek yerine sanal ortamda bulduğu tedavi yöntemini uygulayanlar, önüne geçilmez sağlık sorunlarıyla karşılaşabilmektedir." dedi.

"Günümüzde hemen hemen herkes bu aramayı gerçekleştirmekte ve giderek psikolojik çöküntüye girebilmektedir. İnternet ortamında hastalığını arayanlar özellikle gece geç saatlerde kalkarak edindikleri bilgileri uygulamaya koyulmaktadır. Zihnini sürekli meşgul eden bilgiyi arayan kullanıcı aslında depresif bir atak geçirme eğilimi göstermektedir. Sanal ortamın çekiciliği ve cazibesi onu etkilemektedir."

İnternette sürekli hastalık arayıp teşhis koymaya çalışanların genelde sanal ortamda yoğun vakit geçirdiklerini belirten Kırık, bu durumun dijital bağımlılığa, FOMO (sanal ortamda gelişmeleri kaçırma korkusu) ve nomofobi (telefonsuz kalma korkusu) gibi hastalıkları da tetiklediğine vurgu yaptı.

- "e-Danışma gibi birimler kurulmalı"

Kırık, internet ortamındaki birçok sağlık ve tıp sitesinin denetimden uzak, yanlış tedavi yöntemleriyle dolu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnternette kendilerine yönelik hastalıkları arayan ve gelişi güzel şekilde ilaç kullananlar yanlış tedavi yöntemlerini uygulayıp sağlıklarından olmaktadır. Hatta bu durumdakilerin yapılan araştırmalarda doktorlardan çok internet ortamına itibar ettikleri görülmekte. Bu ciddi bir sorundur. Doktorların, görüşlerine inanmayıp yalnızca sanal ortama itibar eden bireylerin mutlaka sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve 'sağlık okuryazarlığı' bilincinin aşılanması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının ve yetkili mercilerin ise internet ortamında e-danışma gibi birimleri kurması, böylece hastaneye gelmeden sorunlara yönelik çözüm ve tedavi yöntemleri sunması oldukça önemli."