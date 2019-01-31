Şifayı Samsun’da buldular

Uzun yıllar diyabet hastalığıyla uğraşan iki kız kardeş 6 aylık bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Adana’da yaşayan Fatma ve Ayşe Sözüöz kardeşler yıllardan beri diyabet hastalığı nedeniyle sağlıklı yaşamlarını sürdüremiyordu. Yaklaşık 6 ay önce Samsun Büyükanadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muzaffer Al’a başvuran iki kardeş metabolik cerrahi ameliyatı ve 6 aylık bir tedavi sürecinin ardından ilaçlar ve insülinden kurtularak sağlıklı yaşamlarına geri döndü. Ameliyat ve tedavi süreci hakkında konuşan Opr. Dr. Al, 2 hastanın da 6 ay önce Adana’dan geldiğini söyledi. 2 kardeşin uzun yıllar şeker hastalığı ile uğraştığını belirten Opr. Dr. Al, “Aynı zamanda kan da yağ yüksekliği, yüksek tansiyonları ve uyku apne problemleri vardı. Hastalarımız uzun yıllar ilaç, insülin kullanmasına rağmen kan şekerlerinde denge sağlayamıyorlardı. Biz kendilerine 6 ay önce gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kapalı yöntemle metabolik cerrahi ameliyatı uyguladık. Şuan da ilaç, insülin kullanmıyorlar. Yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktılar. Kolesterol ve yağ seviyeleri normale geldi. Uyku apne problemleri tamamen düzeldi ve makineden kurtuldular. Hastalarımızın bundan sonraki süreçte de takiplerine devam edeceğiz” dedi.

"Hem ülkemizde hem dünyada diyabetli hasta sayısı çoğalmakta”

Diyabet hatalığı ve metabolik cerrahi ameliyatı hakkında da bilgi veren Opr. Dr. Al, “Diyabet çok önemli bir hastalık. Hem ülkemizde hem dünyada diyabetli hasta sayısı çoğalmakta. Hastaların yaşam kalitesi bozuluyor. Başta göz, böbrek, bacak ve kalp damarları olmak üzere pek çok organda kontrolsüz şeker problemleri ortaya çıkıyor. Metabolik cerrahi özellikle ince bağırsak kaynaklı hormonlarımızın aktif duruma getirilerek pankreasımızın insülin aktivitesini artırarak ortalama yüzde 86 oranında Tip2 şeker hastalığına tedavi sağlamakta. Bunun yanında yüzde 80 oranında yüksek tansiyonda denge sağlamakta. Yüzde 90 kolesterol yağ seviyesinde düzelme sağlamakta. Yine kilo fazlalığı olan hastalarımızda hormonal kilo kontrolünü sağlamakta” diye konuştu.

"Ameliyattan çok memnun kaldı”

Diyabet hastalığından kurtulan iki kardeşten biri olan Fatma Sözüöz ise 4 yıldan beri diyabet hastası olduğunu belirterek, “Şeker ilacı içiyordum. Kız kardeşimle birlikte 6 ay önce Adana’dan Samsun’a geldik Muzaffer Al hocaya ameliyat olmak için. Şimdi ise ben ve kız kardeşim ilaçlardan ve kardeşim ayrıca insülin kullanıyordu ondan kurtulduk. Ben istediğim hareketi yapamıyordum. Hem sağlık açısından hem özgüven açısından kötü durumdu. Ameliyattan çok memnun kaldık” şeklinde konuştu.

Ayşe Sözüöz de şeker hastalığı döneminde birçok sıkıntı çektiğini, ameliyat sonrasında sağlığına kavuştuğunu ve ameliyattan çok memnun olduğunu ifade etti.

