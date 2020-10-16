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Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra ‘misliyle değişim’ kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 09:06 | Son Güncelleme

Trabzon'da 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde zamanla oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan bayiye dava açan Selva Akbaş, hukuk mücadelesini kazandı. Tüketici Mahkemesi, talep edilen bilirkişi raporunda, 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesine hükmetti.

Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra ‘misliyle değişim’ kararı verildi

Kentte ev kadını Selva Akbaş, bir galeriden, 2017 yılında 109 bin 350 lira karşılığında sıfır kilometre otomobil satın aldı. Otomobilin arka kapısının üst noktasındaki kaportasında zamanla göçükler olduğunu fark eden Selva Akbaş'ın eşi Selim Akbaş, durumu satıcı bayiye iletti. Bayi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden olumsuz yanıt alan Akbaş çifti, avukat Bünyamin Bayram aracılığıyla otomobili satan bayi aleyhine 'ayıplı malin misliyle iadesi' davası açtı. Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada; talep edilen bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi çifti, haklı bulup, otomobilde gözle görülür ayıpların olduğunu ve bu ayıpların kullanım hatasından kaynaklanmadığı yönünde tespitlerde bulundu.

MİSLİYLE İADESİ KARARI ÇIKTI

Tüketici Mahkemesi, aracın satışını yapan yetkili bayiinin, talep edilen bilirkişi raporunda, 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesi hükmetti. Mahkeme kararı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi de dosyayı detaylı inceleyerek kararını açıkladı. Davalı bayinin, istinaf başvurusunu reddeden Hukuk Dairesi, kararı bayi aleyhinde onadı. Karara göre; otomobili satan bayi, aynı modelde sıfır kilometrede araç ya da belirlenecek güncel tutarı, tüketiciye geri ödeyecek.

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'HUKUK MÜCADELESİNDEN ZAFERLE AYRILDIK’

Onanan karara ilişkin konuşan avukat Bünyamin Bayram, daha önce buna benzer bir davayı kazandıklarını hatırlatarak, aracın 'c sütunundaki' göçükler nedeniyle müvekkilinin kendisine başvurduğu söyledi. Bayram, "Daha önceden de servise gitmişti ancak servis kabul etmemişti. Bunların dış etkenlerden dolayı olduğunu ortaya koymuşlardı. Biz de hukuk mücadelemize başladık. Yaklaşık 2 yıllık hukuk mücadelemizin sonucunda davayı kazandık. Aracın misliyle değişimi kararıyla birlikte bayiye teslim edeceğiz. Hukuk mücadelemizden zaferle ayrıldığımız için mutluyuz" dedi.

'ARACI TESLİM EDİP, PARAMIZI ALACAĞIZ'

Araç sahibi Selva Akbaş'ın eşi Selim Akbaş da "2017 yılında eşimle araba almaya karar verdik. Bayiden sıfır olarak yaklaşık 110 bin TL'ye bu aracı satın aldım. Daha sonra aracımın c çıtasında göçükler meydana geldi. Mağduriyet yaşadık. Servise gittik ancak kendilerinden kaynaklı olmadığını söylediler. Biz de daha sonra avukat aracılığıyla mahkemeye başvurduk ve hukuk mücadelemizi kazandık. Aracın şu anki sıfır fiyatı üzerinden yapılacak değerlendirme ile paramızı geri alacağız ve aracı teslim edeceğiz" diye konuştu.

(DHA)

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