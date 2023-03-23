HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sıfır araç almak istedi, karşısına 3 farklı fiyat çıktı: Katakulliye getirildim! Gazeteci Emre Özpeynirci: Ne yazık ki şu an Türkiye'de...

Sıfır araç almak istedi, karşısına 3 farklı fiyat çıktı: Katakulliye getirildim! Gazeteci Emre Özpeynirci: Ne yazık ki şu an Türkiye'de...

23.03.2023 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayilerde sıfır otomobil bulmak zorlaştı. Bulabilenler de bayilerde başka bir engele takılıyor. Araçlar liste fiyatından yüksek bir fiyata satılıyor. Birçok bayi aradaki farkı elden talep ediyor. Sıfır araç almak isterken karşılaştığı durumu anlatan Cihangir Aykoç, "Paspas, boya koruma, yağmur sensörü gibi sebeplerle küçük küçük tutarlarla artı bedel yaratıp onu da elden alıp kar yaratmaya çalışıyorlar" dedi.

Sıfır araç almak istedi, karşısına 3 farklı fiyat çıktı: Katakulliye getirildim! Gazeteci Emre Özpeynirci: Ne yazık ki şu an Türkiye'de...

Bir vatandaş bayiden sıfır bir otomobil almak istedi ama karşısına 3 farklı fiyat çıktı. Biri faturada yazan, diğeri listede yazan, diğeri ise talep edilen ve çok daha yüksek olan satış fiyatı. İddiaya göre bayii o farkı elden talep etti.

3

Cihangir Aykoç bir otomobil bayine gitti ve hayal ettiği aracı zor da olsa buldu. Başta aracın fiyatına 750 bin TL dediler, iddiaya göre var denilen araç birden yok oldu. Aracın rengine dair her şeyinin belli olduğunu belirten Aykoç, kendisinden elden para istenildiğini aktardı.

"KATKULLİYE GETİRİLDİM"

Aykoç şunları ifade etti:

"Aracın fiyatının 750 bin TL olduğunu ama liste fiyatının 674 bin TL, 640 bin TL fatura keseceklerini, 110 bin TL'lik kısmı ise benden elden istiyorlar. Kendimi bir bilmecenin ortasında buldum. Katakulliye getirildim. Paspas, boya koruma, yağmur sensörü gibi sebeplerle küçük küçük tutarlarla artı bedel yaratıp onu da elden alıp kar yaratmaya çalışıyorlar."

"ŞU AN TÜRKİYE'DE YAYGIN BİR DURUM HALİNE GELDİ"

Show Haber'in haberine göre gazeteci Emre Özpeynirci, "Napıyorlar, aksesuar adı altında ekstra elden para alıp satıyorlar. Kim fazla para veriyorsa ona satarız mantığı ne yazık ki şu an Türkiye'de yaygın bir durum halinde geldi. Bunu her bayi, her yetkili satıcı yapıyor diyemeyiz ama şöyle bir durumda var. Bayiler tarafında kimin bu aracı yatırım amaçlı aldığını bilemiyorlar. 100 aracın 40'ını fırsatçılar yüksek fiyatlara ikinci el sitelerine satmaya başladı. Bazıları da yüksek fiyat veriyor ki o kişi almasın" dedi.

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ayasofya' paylaşımı gündem yarattı!'Ayasofya' paylaşımı gündem yarattı!
YRP, Cumhur İttifakı'na neden katılmadı?YRP, Cumhur İttifakı'na neden katılmadı?
Dünya o andaki yüz ifadesini konuşuyorDünya o andaki yüz ifadesini konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil

En Çok Okunan Haberler

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

İstanbul Boğazı'nda görenler telefonuna sarıldı! "Bunun burada ne işi var?"

İstanbul Boğazı'nda görenler telefonuna sarıldı! "Bunun burada ne işi var?"

İmza sayıları belli oldu! Muharrem İnce...

İmza sayıları belli oldu! Muharrem İnce...

Gördüğü manzara karşısında hem şoke oldu hem mutlu oldu

Gördüğü manzara karşısında hem şoke oldu hem mutlu oldu

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.