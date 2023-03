Sıfır araç almak istedi, karşısına 3 farklı fiyat çıktı: Katakulliye getirildim! Gazeteci Emre Özpeynirci: Ne yazık ki şu an Türkiye'de...

Bir vatandaş bayiden sıfır bir otomobil almak istedi ama karşısına 3 farklı fiyat çıktı. Biri faturada yazan, diğeri listede yazan, diğeri ise talep edilen ve çok daha yüksek olan satış fiyatı. İddiaya göre bayii o farkı elden talep etti.

Cihangir Aykoç bir otomobil bayine gitti ve hayal ettiği aracı zor da olsa buldu. Başta aracın fiyatına 750 bin TL dediler, iddiaya göre var denilen araç birden yok oldu. Aracın rengine dair her şeyinin belli olduğunu belirten Aykoç, kendisinden elden para istenildiğini aktardı.

"KATKULLİYE GETİRİLDİM"

Aykoç şunları ifade etti:

"Aracın fiyatının 750 bin TL olduğunu ama liste fiyatının 674 bin TL, 640 bin TL fatura keseceklerini, 110 bin TL'lik kısmı ise benden elden istiyorlar. Kendimi bir bilmecenin ortasında buldum. Katakulliye getirildim. Paspas, boya koruma, yağmur sensörü gibi sebeplerle küçük küçük tutarlarla artı bedel yaratıp onu da elden alıp kar yaratmaya çalışıyorlar."

"ŞU AN TÜRKİYE'DE YAYGIN BİR DURUM HALİNE GELDİ"

Show Haber'in haberine göre gazeteci Emre Özpeynirci, "Napıyorlar, aksesuar adı altında ekstra elden para alıp satıyorlar. Kim fazla para veriyorsa ona satarız mantığı ne yazık ki şu an Türkiye'de yaygın bir durum halinde geldi. Bunu her bayi, her yetkili satıcı yapıyor diyemeyiz ama şöyle bir durumda var. Bayiler tarafında kimin bu aracı yatırım amaçlı aldığını bilemiyorlar. 100 aracın 40'ını fırsatçılar yüksek fiyatlara ikinci el sitelerine satmaya başladı. Bazıları da yüksek fiyat veriyor ki o kişi almasın" dedi.