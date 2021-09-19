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Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

19.09.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilinen bir firmaya ait otomobillerinin gizli ayıplı çıktığını iddia eden bir grup, mağduriyetlerini duyurmak için Maltepe'den Yenikapı'ya konvoy oluşturdu.

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

Sıfır araçlarının tavan kısmının boya attığını belirten aynı marka araç sahipleri, Maltepe Sahili'nde bir araya geldi. Toplanan 16 otomobilin sahipleri, gizli ayıplı olduğunu iddia ettikleri araçlarıyla mağduriyetlerini duyurmak için konvoy oluşturdu. Araç konvoyu Bağdat Caddesi, Kadıköy Rıhtım, Harem Sahil yolu, Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş, Karaköy, Eminönü ve firma bayisinin bulunduğu Yenibosna güzergahından Yenikapı'ya ulaştı. Araçlar, çevredekilerin dikkatini çekmek için zaman zaman korna da çaldı.

YENİKAPI'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Araç konvoyu son olarak Yenikapı'da toplandı. Grup adına açıklama yapan Atilla Özkan, "Firmadan almış olduğumuz sıfır kilometre araçlarımızın tavan boyasında oluşan deformasyon, soyulma ve boya atmaları neticesinde araçlarımız değer kaybetmekte olup sorunun tavanda olması, aynı zamanda araçlarımızın satışında engel olmaktadır. Yaşadığımız ülkenin piyasa dinamikleri ve piyasa yapıcıları tarafından, tavanı kusurlu ya da onarım görmüş araçların maddi değerleri hesaplanamamaktadır. İkinci el ticareti yapan hiçbir kurumsal firma tavanı işlem görmüş araçlara fiyat teklifi dahi vermemektedir. Aracı bize satan firmanın bayileri bile tavanı sorunlu araçları takasa kabul etmemektedir. Bizlere yapılan tüm tekliflerde firmanın karlılığı ön planda tutulmuştur. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Ticaret Bakanlığımıza yardım talebini yineliyoruz. Biz mağdurlar bu araçları vatandaşlık görevimizi yerine getirip tüm vergilerini ödeyerek satın aldık. Mağduriyetimizin giderilmesi için konunun üzerine eğilmenizi ve bizlere yardım elinizi uzatmanızı bekliyor olacağız" dedi.

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"ARAÇLARIMIZIN DEĞER KAYBI DEVAM ETMEKTE"

Amaçlarının yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuyla paylaşmak olduğunu söyleyen Özkan, firmanın sorunlu araçların satışına devam ettiğini, firma hakkında savcılığa şikayette bulunduklarını ve soruşturma açıldığını öne sürdü. Özkan, ayıplı araçlarıyla ilgili dava süreçlerinin devam ettiğini, bilirkişi raporlarının üretim kaynaklı hata olduğunu belirttiğini ileri sürdü. Özkan, firmanın çözüm önerisi olarak tavanların folyo kaplanmasını sunduğunu ancak bunun sorunu üzerini kapattığını da ifade ederek "Araçlarımızın değer kaybı devam etmekte ve biz halen çözüm aramak peşindeyiz. Misliyle değiştirilmesi, bu yapılamıyorsa piyasa koşullarının el verdiği derecede değer kaybı bedellerinin müşterilere tahsis edilmesini talep ediyoruz" dedi. (DHA)

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İstanbul
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