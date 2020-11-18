Sıfır araç satın almak isteyenler dikkat! 2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hız kesmeden devam ediyor. İkinci el otomobillerinin pandemi sürecinde fiyatlarını ikiye katlaması araç sahibi olmak isteyenleri, sıfır kilometre otomobillere yöneltmek zorunda bıraktı. ÖTV zammının yansımasıları sürerken ikinci el araba piyasası da cep yakmaya başladı. Uygun fiyatlı sıfır araba almak isteyenler için en ucuz sıfır araba listesini derledik.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Otomotiv şirketleri kendi internet siteleri üzerinden araba modellerinin fiyatlarını güncellemeyi tercih etti. Türkiye’de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini sizler için hazırladık.

CİTROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı: 155.000 TL

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Kampanyalı fiyatı: 291.500 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı: 192.500 TL

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

Fiyatı:159.900 TL

DACİA DUSTER

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2

Liste fiyatı:177.900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP

Şubat ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL Mart ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 94.900 TL Mayıs ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 102.900 TL

Kasım ayı kampanyalı fiyatı:123.900 TL