HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Sıfır araç satın almak isteyenler dikkat! 2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri!

Sıfır araç satın almak isteyenler dikkat! 2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri!

18.11.2020 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sıfır araç satın almak isteyenler dikkat! 2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri!

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar otomobil piyasasındaki fiyatları merak etmeye başladı. Piyasadaki hareketlilik devam ederken çok sayıda vatandaş sıfır otomobil fiyatlarını yakın markaja aldı. İşte 2020 yılında satılan en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hız kesmeden devam ediyor. İkinci el otomobillerinin pandemi sürecinde fiyatlarını ikiye katlaması araç sahibi olmak isteyenleri, sıfır kilometre otomobillere yöneltmek zorunda bıraktı. ÖTV zammının yansımasıları sürerken ikinci el araba piyasası da cep yakmaya başladı. Uygun fiyatlı sıfır araba almak isteyenler için en ucuz sıfır araba listesini derledik.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Otomotiv şirketleri kendi internet siteleri üzerinden araba modellerinin fiyatlarını güncellemeyi tercih etti. Türkiye’de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini sizler için hazırladık.

  • CİTROEN

citroen

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı: 155.000 TL

  • CİTROEN

CİTROEN 2

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Kampanyalı fiyatı: 291.500 TL

  • CİTROEN

CİTROEN 3

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı: 192.500 TL

  • DACİA

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

Fiyatı:159.900 TL

  • DACİA DUSTER

DACİA DUSTER

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2

Liste fiyatı:177.900 TL

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?
  • FIAT

Screenshot_2

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Şubat ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL Mart ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 94.900 TL Mayıs ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 102.900 TL
Kasım ayı kampanyalı fiyatı:123.900 TL

  • FIAT

FİAT2

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Kampanyalı Fiyatı:143.900 TL

  • FIAT

FİAT3

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Kampanyalı Fiyatı: 182.900 TL

  • FIAT PANDA

FIAT PANDA

FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP

Kampanyalı fiyatı:129.900 TL

  • FIAT

FİAT 500L

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT

Kampanyalı Fiyatı: 182.900 TL

  • FİAT 500 Popstar

FIAT POPSTAR

FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA

Kampanyalı fiyatı: 171.900 TL

  • FORD

FİESTA

Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin

Fiyatı:208.750 TL

  • FORD FOCUS

FOCUS

Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı:200.200 TL

  • FORD ECOSPORT

FORD ECOSPORT

Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı:216.400 TL

  • FORD PUMA

ford puma

Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin

Liste fiyatı:222.600 TL

  • HONDA CİVİC

honda civic

Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin

Liste fiyatı 231.200 TL

  • HYUNDAİ

hyundai

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı:141.600 TL

  • HYUNDAİ İ20

HYUNDAİ İ20

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı:166.000 TL

  • HYUNDAİ KONA

HYUNDAİ KONA

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli)

Liste fiyatı:198.000 TL

  • KİA

KİA

YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik

2020 model kampanyalı fiyatı:162.900 TL

  • KİA RİO

KİA RİO

YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Kampanyalı fiyatı:155.900 TL

  • KİA CEED

KİA CEED

CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno

Fiyatı:207.900 TL

  • KİA STONİC COOL

KİA STONİC COOL

YENİ STONIC 1.4L 100 PS Otomatik - Benzin - Cool

Kampanyalı fiyatı:214.900 TL

  • KİA SPORTAGE COOL

kia sportage

Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS

Fiyatı:231.500 TL

  • MITSUBISHI

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı:178.900 TL

  • MITSUBİSHİ ECLİPSE CROSS

ECLİPSE

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT

Fiyatı:300.350 TL

  • NİSSAN

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

Kampanyalı fiyatı:189.100 TL

  • OPEL

OPEL CORSA

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı:172.900 TL

  • OPEL ASTRA

OPEL ASTRA

Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP

Fiyatı:192.900 TL

  • OPEL CROSSLAND

OPEL CROSSLAND

CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia

Fiyatı:223.900 TL

  • PENGEOT

PEUGEOT

208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp

Liste fiyatı:192.500 TL

  • PENGEOT

PEUGEOT 301

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp

Liste fiyatı:191.000 TL

  • RENAULT CLİO JOY

RENAULT CLİO

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg

Liste fiyatı:152.900 TL

  • RENAULT CAPTUR JOY

RENAULT CAPTUR

Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg

Liste fiyatı:211.900 TL

RENAULT CLİO SPORT

RENAULT CLİO SPORT

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg

Liste fiyatı:140.900 TL

  • RENAULT SYMBOL

RENAULT SYMBOL

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg

Fiyatı:145.500 TL

  • RENAULT MEGAN

RENAULT MEGANE

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

Fiyatı:202.900 TL

  • SEAT IBIZA

SEAT İBİZA

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style

Liste fiyatı:170.000 TL

  • SEAT ARONA

SEAT ARONA

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence

Fiyatı:231.000 TL

  • SKODA

SKODA

1.0 TSI 95 PS DSG Premium

Fiyatı:193.900 TL

  • SKODA SCALA

skoda scala

Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı:219.400 TL

  • SKODA KAMİQ

SKODA KAMİ

KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium

Fiyatı:297.300 TL

  • SUZUKİ

SUZUKİ

SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli

Liste fiyatı:216.900 TL

  • SUZUKİ VİTARA

SUZUKİ VİTARA

Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP

Fiyatı:293.900 TL

  • TOYOTA

TOYOTA

Yeni Corolla 1.6 Vision

Liste fiyatı:180.100 TL

  • TOYOTA COROLLA

TOYOTA COROLLA

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S

Fiyatı:224.200 TL

  • VOLKSWAGEN

WOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Liste fiyatı:187.300 TL

  • WOLKSWAGEN GOLF

WOLKSWAGEN.png GOLF.png

Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus

Liste fiyatı 213.400 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Benzinli arabaların satışı yasaklanıyor!Benzinli arabaların satışı yasaklanıyor!
Atatürk'ü anma günü!Atatürk'ü anma günü!

En Çok Okunan Haberler

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

İngiltere 2030'a kadar benzinli arabaların satışını yasaklayacak

Benzinli arabaların satışı yasaklanıyor!

Civic oyuna tekrar girdi: 2022 Honda Civic tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Civic oyuna tekrar girdi: 2022 Honda Civic tanıtıldı!

Otomobilseverleri üzen iddia: 35 bin dolara Tesla Model 3 satın alınamayacak!

Otomobilseverleri üzen iddia: Satın alınamayacak!

Honda Jazz e:HEV Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız aldı

Honda'nın yeni modeli çarpışma testine girdi!

Tanıtıma günler kala Infiniti QX55'ten yeni ipucu!

Tanıtılmasına günler kaldı! İşte yeni görüntüsü

Yeni Renault Captur Türkiye'de! İşte Yeni Renault Captur Türkiye fiyatı

Renault'un B-SUV'u yenilendi, Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.