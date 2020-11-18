Sıfır araç satın almak isteyenler dikkat! 2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hız kesmeden devam ediyor. İkinci el otomobillerinin pandemi sürecinde fiyatlarını ikiye katlaması araç sahibi olmak isteyenleri, sıfır kilometre otomobillere yöneltmek zorunda bıraktı. ÖTV zammının yansımasıları sürerken ikinci el araba piyasası da cep yakmaya başladı. Uygun fiyatlı sıfır araba almak isteyenler için en ucuz sıfır araba listesini derledik.
Otomotiv şirketleri kendi internet siteleri üzerinden araba modellerinin fiyatlarını güncellemeyi tercih etti. Türkiye’de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini sizler için hazırladık.
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı: 155.000 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı: 291.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı: 192.500 TL
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp
Fiyatı:159.900 TL
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Liste fiyatı:177.900 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Şubat ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL Mart ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 94.900 TL Mayıs ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 102.900 TL
Kasım ayı kampanyalı fiyatı:123.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Kampanyalı Fiyatı:143.900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Kampanyalı Fiyatı: 182.900 TL
FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP
Kampanyalı fiyatı:129.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT
Kampanyalı Fiyatı: 182.900 TL
FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Kampanyalı fiyatı: 171.900 TL
Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin
Fiyatı:208.750 TL
Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı:200.200 TL
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı:216.400 TL
Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı:222.600 TL
Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin
Liste fiyatı 231.200 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı:141.600 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı:166.000 TL
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli)
Liste fiyatı:198.000 TL
YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
2020 model kampanyalı fiyatı:162.900 TL
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Kampanyalı fiyatı:155.900 TL
CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno
Fiyatı:207.900 TL
YENİ STONIC 1.4L 100 PS Otomatik - Benzin - Cool
Kampanyalı fiyatı:214.900 TL
Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı:231.500 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı:178.900 TL
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT
Fiyatı:300.350 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Kampanyalı fiyatı:189.100 TL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı:172.900 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP
Fiyatı:192.900 TL
CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia
Fiyatı:223.900 TL
208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp
Liste fiyatı:192.500 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp
Liste fiyatı:191.000 TL
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg
Liste fiyatı:152.900 TL
Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg
Liste fiyatı:211.900 TL
RENAULT CLİO SPORT
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg
Liste fiyatı:140.900 TL
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
Fiyatı:145.500 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Fiyatı:202.900 TL
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı:170.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence
Fiyatı:231.000 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Premium
Fiyatı:193.900 TL
Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı:219.400 TL
KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium
Fiyatı:297.300 TL
SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Liste fiyatı:216.900 TL
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP
Fiyatı:293.900 TL
Yeni Corolla 1.6 Vision
Liste fiyatı:180.100 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı:224.200 TL
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı:187.300 TL
Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus
Liste fiyatı 213.400 TL