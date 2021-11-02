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Sıfır araçlar alev alev yandı! Yaşananları gören sürücü fenalık geçirdi

02.11.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa- Ankara karayolunda otomobil taşıyan TIR'da yangın çıktı. Yol, ulaşıma kapatıldı. Alevlere teslim olan TIR kullanılmaz hale geldi. Sıfır bir aracın yanmaktan son anda kurtarıldığı olayda alevlerin yükseldiğini gören sürücü, fenalaştı. Zorlukla sakinleştirilen sürücünün, "Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" sözleri dikkat çekti.

Sıfır araçlar alev alev yandı! Yaşananları gören sürücü fenalık geçirdi

Yangın Saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Şerif Özcan(43) yönetimindeki sıfır araç taşıyan TIR'a henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu Jandarma komutanlığı ve İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Zorlukla yangın yerine ulaşan İtfaye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. O sırada sıfır araçlardan biri yanmaktan son anda kurtarıldı.

"ARABALARIN YANINA GİDECEĞİM"

Araçların yandığını gören sürücü, araçların yanına gitmek isteyince ekiplerce zorlukla sakinleştirildi. Ambulansa bindirilmek istenen sürücü, "Benim birşeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" dedi.

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7 ARAÇTAN 1'İ KURTARILABİLDİ

Yangın sonucu Markası Fiat olan Egea, fiorino, doblo, modelinde 7 adet sıfır araç ile TIR kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır araç ise yanmaktan kurtarıldı.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL!

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Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların piyasa değerinin 3 Milyon TL olduğu öğrenildi.

Ulaşıma kapanan karayolu 1 saat süren çalışma sonucu açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA

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