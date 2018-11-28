Tüm Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneğince (TÜDAM), atık oluşumu ve israfın önlenmesi ile atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Sıfır Atık" çalıştayı gerçekleştirildi.

TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, Ankara'da bir otelde yapılan çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının geri dönüşüm sektörünün ortak fikirilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerine iletmek olduğunu söyledi.

Sıfır atık yönetmeliği taslağının çalıştayın başlıca konularından biri olduğunu belirten Kılıç, "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 9 madde dün gece TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu ilk 9 madde bizleri oldukça yakından ilgilendiren maddelerdir." dedi.

Ambalaj atıkları kontrol yönetmeliğiyle sektörün yeniden dizayn edildiğini ancak sektör temsilcileri olarak bu değişikliğe yeterince ayak uyduramadıklarını anlatan Kılıç, "Gelinen süreçte devletimizin atık toplama ve geri dönüşüm seferberliği başlattığını görüyoruz. Devletin bu tutumu sektör temsilcileri olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık Dairesi personellerinden Demirhan Küçük ve Şule Yetkin'in sunum yaptığı çalıştaya, dernek üyeleri ve geri dönüşüm sektörü temsilcileri de katıldı.

