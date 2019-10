"Sıfır Atık Eğitim Projesi"

Sanayi Devrimi'nin insan-tabiat ilişkisini temelinden sarsmış bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Erdoğan, ekonominin yeniden ve sürekli satın almayı teşvik eden kısa ömürlü ürünlerin üretimi etrafında şekillendiğini kaydetti.

Dünyanın tüm toplumlarının hızlı tüketim toplumlarına dönüştüğünü, doğal kaynakların sanki gelecek yokmuş gibi tahrip edildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yani tüm cümleler 'ben' diye kuruldu. 'Biz' demeyi tedavülden kaldırdık. Yeryüzünün, insanlığın ortak mirası olduğunu ve herkesin hissesinin eşit olduğunu unuttuk.

İşte bu halimiz, Dostoyevski'nin 'tabiat bir aynadır, hem de aynaların en parlağı' sözünü doğrular niteliktedir.

İnsanlık ailesi olarak geldiğimiz noktayı anlamak istiyorsak, tabiatın haline bakmamız yeterlidir.

Doğasever kelimesinin varlığı bile, bize sanki doğayı sevmenin önümüzdeki iki şıktan biri olduğunu düşündürtüyor.

Çevreyi korumak, bir seçenek değil, zarurettir. Çevreyle olan ilişkimiz, baştan aşağı bir ahlak meselesidir. Çağımızın koşullarında, çocuklarımıza tabiatı anlatmak için, her zamankinden çok daha fazla çaba göstermek zorundayız.

Sıfır atık dediğimiz kavram, aslında her gün ürettiğimiz atıkları yönetebilmek için yeni bir yaşam kültürünü yaygınlaştırma çabasıdır.

Dünyada bir insanın, günlük ortalama 1,5 kilo çöp ürettiğini farz edelim. Her insanın kendi çöpünü yönetmede uzmanlaşması, atık problemiyle baş etme noktasında büyük kolaylık sağlar.

Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimde, tüketmeden önce düşünmeyi öğretiyoruz. Bu da çocuklarımızda daima tüketen, şuursuz davranış biçimini ortadan kaldırıyor. Eleştirel düşünceyi tetikleyerek sorumluluk duygularını arttırıyor.

Yani çocuklarımız, bir pet şişeyi kullandığında çevreye verecekleri zararı muhakeme edecek bilinci kazanıyorlar."