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Sıfır atık farkındalığı; ücretsiz ders kitapları dağıtımında plastik poşet kullanılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

İLK ve orta dereceli okullardaki öğrencilere  ücretsiz ders kitapları bu yıl  "Sıfır atık farkındalığı" kapsamında 18 milyon öğrenciye bu yıl plastik poşetler içinde verilmedi.

Sıfır atık farkındalığı; ücretsiz ders kitapları dağıtımında plastik poşet kullanılmadı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İLK ve orta dereceli okullardaki öğrencilere ücretsiz ders kitapları bu yıl "Sıfır atık farkındalığı" kapsamında 18 milyon öğrenciye bu yıl plastik poşetler içinde verilmedi.

“POŞETLERİ BİR KENARA BIRAKTIK”
Avcılar Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, yeni eğitim ve öğretim yılı için bakanlıktan yaklaşık 654 bin adet kitap gönderildiğini belirterek, "Geçen senelerde öğrencilerimize kitaplarını poşet içerisinde veriyorduk. Bu sene doğaya katkıda bulunmak amacıyla sayın bakanımızın talimatıyla poşetleme çalışmalarını bıraktık. Amaç, ‘Okul yolunda çantam sırtımda’ projesini desteklemek, ekolojik dengeye katkıda bulunmak. Bu amaçla plastik poşetleri bir kenara bıraktık." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığa bağlı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki 81 il ve bağlı ilçelere gönderilen talimatta, “2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak verilecek ders kitaplarının dağıtımı için plastik poşet gönderilmeyecektir” denilmişti. Bakanlığın bu talimatı üzerine 18 milyon ilk, orta ve lise 1’inci sınıf öğrencilerine ders kitapları geçen yılların aksine poşetsiz olarak verildi.

(FOTOĞRAFLI)

Sıfır atık farkındalığı; ücretsiz ders kitapları dağıtımında plastik poşet kullanılmadıSıfır atık farkındalığı; ücretsiz ders kitapları dağıtımında plastik poşet kullanılmadı

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