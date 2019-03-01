"Sıfır Atık" ile iki yılda 42 milyon ağaç kurtarıldı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2017 ve 2018 yılında toplanan 4 milyon 805 bin ton değerlendirilebilir atık sayesinde 500 milyon kilogram daha az sera gazı salımının engellendiğini ve 42 milyon ağacın kesilmesinin önlendiğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 26 Eylül 2017'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile "Sıfır Atık Projesi" Türkiye genelinde uygulanmaya başladı.

Bakan Kurum, birçok kurumda başlatılan sıfır atık projesinde gelinen son duruma ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Çevreyi korumak ve kirlilikle mücadele kapsamında ortaya konulan politika ve stratejilerin, mevcut ekonomik sistemle uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi destekleyen doğrultuda olması gerektiğini belirten Kurum, bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının öneminin daha da ortaya çıktığını ifade etti.

Bu noktada çevreci bir yaşam modeli olarak sıfır atık yaklaşımı ile karşılaşıldığına işaret eden Kurum, son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmalarının hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaştığını vurguladı.