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Sıfır Atık Mavi Projesi’nde dalgıçlar suya indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

Sıfır Atık Mavi Projesi’nde ilk adım Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atıldı.

Sıfır Atık Mavi Projesi’nde ilk adım Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atıldı. Dalgıçların gerçekleştirdikleri temizlik çalışmaları havadan görüntülendi.
Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde lansmanı yapılan ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’ kapsamında ilk atıklar dalgıçlar tarafından İstanbul Boğazı’ndan toplandı. Proje kapsamında İstanbul Boğazı’na dalış yapan milli yüzücü Şahika Ercümen, ’’Bugün çok önemli bir gün. Soluduğumuz her iki nefesten birini denizler ve okyanuslar temizliyor. Ancak denizler şuanda dolmak üzere. Yıllardır elimize her aldığımızı denize atmışız. Ama denizler artık bunu kaldıramıyor. Soluduğumuz havanın kalitesi bile düştü. Bu gidişle denizlerde balık kalmayacak. Plastikler daha fazla yer alacak. Bugün buna dur demek için buradayız. Sıfır Atık Mavi Deniz projesiyle çok daha çevreye duyarlı tek kullanımlık üretim ve tüketimlerin azaldığı bir Türkiye görmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Sıfır Atık Mavi Projesinin tüm ülke kıyılarının ve denizlerinin korunmasına destek olmak amacıyla yaz boyu devam edeceği kaydedildi.

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