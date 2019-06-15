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“Sıfır Atık Mavi” seferberliği Eminönü’nde başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 18:20 | Son Güncelleme

Denizlerin ve su kaynaklarının korunması için başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi" Eminönü’nde hayata geçirildi.

Denizlerin ve su kaynaklarının korunması için başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi" Eminönü’nde hayata geçirildi. Dalgıçlar Haliç’e dalarak su altında bulunan atıkları topladı, denizden çıkarılan atıklar sergilendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesinin ikinci ayağı olarak nitelendirilen “Sıfır Atık Mavi” projesi Eminönü’nde, gerçekleştirilen etkinlikle start aldı. Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanan projenin Eminönü ayağında, Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlarla dip temizliği, deniz süpürgeleri ile de kıyı temizliği yapıldı. Dip ve kıyı temizliğinin yapılmasının ardından denizden çıkartılan atıklar hazırlanan stantta sergilendi. Denizden; fotoğraf makinesi, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, motorlu testere ve birçok kişisel eşya çıkartıldı. Denizden çıkartılan atıkları inceleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“Denizden market arabası, cep telefonu, bilgisayar gibi birçok ilginç atık çıkartıldı”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Görevlisi Sadık Gündüz, “Ülkemizde Sıfır Atık projesinin mimarı olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin geçen hafta başlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteklediği ve denizler konusunda en büyük sivil toplum derneği olan Turmepanın yürüteceği ‘Sıfır Atık Mavi‘ projesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kayıtsız kalamazdık. Zaten İstanbul genelinde deniz yüzeyi, kıyı ve plaj temizliğini gerçekleştiriyoruz. Son birkaç gündür de dalgıçlarımız denizaltına dalarak vatandaşların attığı ya da denize bir şekilde düşmüş olan atıkları temizliyor. Aslında bu her sene azalıyor. Bu tür yayınlar ve etkinliklerle bir azalma olduğunu görmekteyiz. Hatta seneye 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tekrar aynı yerde aynı dalışı yapalım ve artık hiç atığın çıkmadığını görelim diyoruz. Dalgıç arkadaşlarımız denizden çok ilginç şeyler çıkartıyor. Market arabası, motosiklet, dizüstü bilgisayar, testere, cep telefonu ve diğer elektronik eşyalar ve cam şişe gibi birçok ilginç atık çıkartıldı. Lütfen denize plastik, cam ya da benzer şeyler atmayalım. Tüm bunları ait oldukları yerlere atarsak hem canlılara hem çevremize hem de denizlere sahip çıktığımızı göstermiş oluruz” dedi.
Eminönü’nde gerçekleştirilen etkinlikle start verilen proje ve yaz boyunca yapılacak benzer çalışmalarla deniz temizliğinin önemi anlatılarak vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

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