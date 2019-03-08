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"'Sıfır Atık' projesi bir kadın projesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: - "'Sıfır Atık' projesi bir kadın projesidir. İnanın bu, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en büyük çevre hareketidir. Bugüne kadar 14 bin kamu kurumunda uygulamaya geçtik. Bu uygulamayla birlikte 42 milyon ağacın da kesilmesine müsaade etmedik"

"'Sıfır Atık' projesi bir kadın projesidir"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık" projesinin bir kadın projesi olduğunu belirterek, "İnanın bu, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı çevre hareketidir. Bugüne kadar 14 bin kamu kurumunda uygulamaya geçtik. Bu uygulamayla birlikte 42 milyon ağacın da kesilmesine müsaade etmedik." dedi.

Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlar Günü Kadına Saygı Programı"na katılan Kurum, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kurum, eşini bir haftadır göremediğini belirterek, bu vesileyle eşinin de gününü tebrik etti.

Kadınların 2004 yılında iş gücüne katkısının yüzde 20 seviyelerindeyken, şu an yüzde 35 seviyelerine kadar geldiğini vurgulayan Kurum, "Son 16 yılda hiçbir dönemde olmadığı kadar kadına ve aileye destek vermeye çalıştık. AK Parti hükümetleri olarak hem kadına şiddeti, hem de bu şiddetten kaynaklı en ağır cezaları verecek şekilde hukuki düzenlemeleri yaptık. Bakanlığımızdaki 3 bakan yardımcımızdan birisi Fatma Hanım. Bakanlığımızda iş gücüne baktığımızda gururla söylemeliyim ki yüzde 35'i bayanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık" projesini kadınların liderliğinde yürüttüklerini kaydeden Kurum, "Milletimizin daha sağlıklı şehirlerde yaşaması için 'Sıfır Atık' projesi Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde başlatıldı. 'Sıfır Atık' projesi bir kadın projesidir. İnanın bu, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en büyük çevre hareketidir. Bugüne kadar 14 bin kamu kurumunda uygulamaya geçtik. Bu uygulamayla birlikte 42 milyon ağacın da kesilmesine müsaade etmedik, 42 milyon ağacımızı kurtardık." diye konuştu.

- "Sosyal Konut Projesi'ne 16 bin başvuru oldu"

Bakan Kurum, "2019 yılı içerisinde şehirlerimizin geleceği için birçok proje yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üç gün önce Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm İstanbul'umuzu, aslında ailelerimizi ilgilendiren çok önemli bir proje açıkladık, 50 bin konutluk sosyal konut projesi açıkladık. Bunun 6 bin 300'ü İstanbul'umuzda olacak. Aylık 652 liradan başlayan taksitlerle 20 yıla varan vadeyle kira öder gibi taksit ödeyecek ve ev sahibi olacaksınız. Şu an itibariyle başvuru sayımız 16 bin'e geldi. 16 bin başvurumuz oldu, 67 ilimizde bu uygulamayı yapıyoruz. Deprem riski taşıyan, alt gelir anlamında, konutu olmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın."

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkanı Adayı Ömer Arısoy da, kadınların doğumumuzdan itibaren hayatın her anını güzelleştiren varlık olduğunu dile getirerek, "Kadınlar çok şükür kimliği, kıyafeti yüzünden herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmıyorlar." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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