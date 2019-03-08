"'Sıfır Atık' projesi bir kadın projesidir"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık" projesinin bir kadın projesi olduğunu belirterek, "İnanın bu, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı çevre hareketidir. Bugüne kadar 14 bin kamu kurumunda uygulamaya geçtik. Bu uygulamayla birlikte 42 milyon ağacın da kesilmesine müsaade etmedik." dedi.

Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlar Günü Kadına Saygı Programı"na katılan Kurum, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kurum, eşini bir haftadır göremediğini belirterek, bu vesileyle eşinin de gününü tebrik etti.

Kadınların 2004 yılında iş gücüne katkısının yüzde 20 seviyelerindeyken, şu an yüzde 35 seviyelerine kadar geldiğini vurgulayan Kurum, "Son 16 yılda hiçbir dönemde olmadığı kadar kadına ve aileye destek vermeye çalıştık. AK Parti hükümetleri olarak hem kadına şiddeti, hem de bu şiddetten kaynaklı en ağır cezaları verecek şekilde hukuki düzenlemeleri yaptık. Bakanlığımızdaki 3 bakan yardımcımızdan birisi Fatma Hanım. Bakanlığımızda iş gücüne baktığımızda gururla söylemeliyim ki yüzde 35'i bayanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.