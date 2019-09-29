HABER

Sıfır Atık Projesi için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediye tarafından Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için düzenlenen etkinlikte çok sayıda ilçe sakini pedal çevirdi

Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediye tarafından Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için düzenlenen etkinlikte çok sayıda ilçe sakini bisiklet sürdü.

Turhal Belediyesi, Sıfır Atık Projesi'ne destek için "Bisikletini Al Gel, Sıfır Atığa Pedal Çevir" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında çoğu gençlerden oluşan katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'nda bisikletleri ile toplandı.

Katılımcılar, Cumhuriyet, Gültekin ve Topçam caddelerinden geçerek Milli Egemenlik ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Turhal Belediye Başkan Vekili Yusuf Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi"ne dikkat çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Karakoyun, çevre konusunda duyarlılığı artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Beyin kanaması geçiren başçavuş, 9 aylık yaşam savaşını kaybettiBeyin kanaması geçiren başçavuş, 9 aylık yaşam savaşını kaybetti
Silivri'de hasarlı 2 cami mühürlendiSilivri'de hasarlı 2 cami mühürlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Sıfır Atık Projesi" Tokat Turhal Turhal Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet, benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet, benim!'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendi

İstanbul'da 15 bina ve 1 okul mühürlendi!

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

Şişli'de 5 katlı binanın çatı katında yangın!

Mahalleli sokağa döküldü

Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni İstanbul açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Kocaeli'de hırsızlar camideki bankı çaldı

'Pes' artık dedirten görüntü! Bu da oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.