Sıfır Atık Projesi ile 15 ton atık geri kazandırıldı

“Bu coğrafya gelecek nesillerin bizlere emanetidir”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak değerli atıkların toplanabilmesi için hizmet binalarımızda iç mekan kutuları ile atık toplama uygulaması yapıyorduk fakat Sıfır Atık Projesi ile tüm hizmet binalarımıza cinslerine uygun renklerde özel atık toplama kutuları yerleştirip her bina için sorumlu personeller belirleyerek projeye uygun bir şekilde atıklarımızı lisanslı atık toplama firmamıza vermeye başladık. Aynı zamanda 2018 yılının Şubat ayında başladığımız proje kapsamında 11 ayda 15 bin 200 kilogram atığı geri dönüşüme kazandırdık. Bu coğrafya bize bırakılan bir miras değil, gelecek nesillerin bizlere emanetidir. Biz bu gözle bakıyor ve belediyecilik anlayışımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Geri dönüşüm hareketine bütün Süleymanpaşa katılıyor

Sıfır Atık Projesi ile kendi atıklarının yüzde 90’ından fazlasını geri dönüştüren bir kurum haline gelen Süleymanpaşa Belediyesi, bu başarısını kent geneline yayacak projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor. Kuruluşundan bu yana 5 yılda çevre temizliği, atık toplama ve çevre bilinci oluşturma etkinlikleri, bisiklet kullanımını özendirme çalışmaları, yeni nesil çöp toplama sistemleri, yer altı çöp konteynerleri, kentin her noktasına konulan geri dönüşümlü atık kutuları gibi sayısız uygulama gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşların da etkin bir şekilde geri dönüşüm hareketine katılımını teşvik etmeyi hedefleyen Çevreci Mutlu Kart projesi, 2018 yılı Aralık ayından bu yana her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Pilot bölge olarak Çınarlı Mahallesi’nde başlatılan Çevreci Mutlu Kart uygulaması, önce Hürriyet ardından 100. Yıl Mahallesi’nde de devreye girdi. Kısa süre içinde tüm kente yayılması amaçlanan proje kapsamında Çevreci Mutlu Kart ile geri dönüşüm hareketi evlere kadar ulaşır duruma getirildi. Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde oluşturulan ekipler, kapı kapı dolaşarak her eve ücretsiz olarak Çevreci Mutlu Kartların dağıtımını gerçekleştiriyor.