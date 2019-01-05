Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu sene bir milyona yakın turistin ziyaret ettiği Safranbolu'daki önemli projemiz sıfır atık. Bu bölgeyi, bu ilçeyi sıfır atıkta pilot bölge ilan ediyoruz." dedi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Karabük'e gelen Kurum, ilk olarak Karabük Valiliği'ni ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Kurum, daha sonra Vali Fuat Gürel'den brifing aldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle bir toplantı yapan Bakan Kurum, daha sonra burada düzenlediği basın toplantısında, iki yıl önce bugün İzmir Adliyesi'ne yönelik menfur saldırıyı anımsatarak, olayda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i minnetle andı.

Toplantıda Karabük'ün turizmini, istihdamını, ekonomisini daha yukarıya çekecek, bölgeyi turizm ve sanayi şehri yapacak konuları görüştüklerini, birçok projenin kararlarını aldıklarını belirten Kurum, iktidarları döneminde Karabük'e 2 milyar 51 milyon lira yatırım yapıldığını, devam edenlerin ise 305 milyon lira olduğunu kaydetti.