HABER

Sıfır Atık Projesi'nde "UNESCO kenti" pilot bölge seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (2) - "Bu sene bir milyona yakın turistin ziyaret ettiği Safranbolu'daki önemli projemiz sıfır atık. Bu bölgeyi, bu ilçeyi sıfır atıkta pilot bölge ilan ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu sene bir milyona yakın turistin ziyaret ettiği Safranbolu'daki önemli projemiz sıfır atık. Bu bölgeyi, bu ilçeyi sıfır atıkta pilot bölge ilan ediyoruz." dedi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Karabük'e gelen Kurum, ilk olarak Karabük Valiliği'ni ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Kurum, daha sonra Vali Fuat Gürel'den brifing aldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle bir toplantı yapan Bakan Kurum, daha sonra burada düzenlediği basın toplantısında, iki yıl önce bugün İzmir Adliyesi'ne yönelik menfur saldırıyı anımsatarak, olayda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i minnetle andı.

Toplantıda Karabük'ün turizmini, istihdamını, ekonomisini daha yukarıya çekecek, bölgeyi turizm ve sanayi şehri yapacak konuları görüştüklerini, birçok projenin kararlarını aldıklarını belirten Kurum, iktidarları döneminde Karabük'e 2 milyar 51 milyon lira yatırım yapıldığını, devam edenlerin ise 305 milyon lira olduğunu kaydetti.

- "Sıfır Atık Projesi"inde pilot bölge

Karabük'te vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçileceğini, Keltepe Kayak Bölgesine sıcak asfalt gerçekleşeceğini, Millet Bahçesi yapılacağını, kentsel dönüşüm kapsamında master plan hazırlanacağını, temizlik konusunda özel idareye destek verileceğini, KARDEMİR, Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC) ve diğer fabrikalar ile hava kirliliğiyle ilgili yapılacak yatırımların takip edileceğini, TOKİ yatırımlarının devam edeceğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bizim için, Karabük için bir değer olan UNESCO Miras Listesindeki Safranbolu ilçemizde 21 dönüm alan üzerinde Millet Bahçesi Projesi gerçekleştireceğiz. Belediyemize her türlü desteği vereceğiz. Bu sene bir milyona yakın turistin ziyaret ettiği Safranbolu'daki önemli projemiz sıfır atık. Bu bölgeyi, bu ilçeyi sıfır atıkta pilot bölge ilan ediyoruz. Bütün ilçede sıfır atık sistemine geçmek suretiyle projeyi başlatıyoruz. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağında ayrıştırıldığı, düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların kompost haline getirildiği, hiçbir çöpün yok edilmeden ayrıştırılmadan, artık çöp kovası, çöp kamyonu görmeyeceğimiz ilçemizi pilot bölge seçerek bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Safranbolu da bizim, Karabük'ümüzün, ülkemizin önemli bir değeri, bu anlamda proje önem arz ediyor."

Safranbolu'da 300 araçlık bir otopark, Yenice ve Eflani ilçesinde toplu konutların yapılacağından bahseden Kurum, bütün projeleri en kısa sürede uygulayacaklarını ifade etti.

(Bitti)

PARTNERDünyanın en kan donduran Selfie'sini görmeye hazır mısınız?Dünyanın en kan donduran Selfie'sini görmeye hazır mısınız?
İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlarİstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar
Bakan Kurum: Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağızBakan Kurum: Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Karabük

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.