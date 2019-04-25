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'Sıfır Atık Projesi'nde üretilen gübreyle tohum ektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, kompost makinesinde gübre üretildi.

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, kompost makinesinde gübre üretildi. Öğrenciler, bu gübreler ile belediyenin serasında sebze tohumu ekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Ankara'da Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahçesine kompost makinesi kuruldu. Projenin tanıtım programına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, "Projenin temel amacı, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesi ya da minimuma düşürülmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atık kaynaklarının da ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve dolayısıyla çevreye zarar verecek bir durumun engellenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, kurulan kompost makinesi için belediyemiz binasından çıkan çay posası, ilçemiz merkezinde kurulan pazar yerlerinden çıkan sebze atıkları ve parklarımızda biçilen çimler toplanarak kompost üretilmektedir. Üretilen kompost, belediyemiz serasında ve parklarımızda kullanılmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri tarafından kompost makinesinde üretilen gübreyle sebze fidesi ve tohumu ekildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan 100 bin organik sebze tohumunun belediye serasında yetiştirilip, fide haline getirildikten sonra ücretsiz dağıtılacağı öğrenildi. Programda öğrencilere, organik sebzenin önemi ve bu fidelerin nasıl yetiştirildiği konusunda bilgiler verildi.

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