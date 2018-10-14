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Sıfır Atık Projesine Bakanlıktan 179 tonluk katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi ile ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 16 aylık süreçte 179 tonu buldu - Proje ile şu ana kadar 111 ton kağıt-kartonun geri kazanımıyla, bin 887 ağacın kesilmesinin önüne geçildi - Elde edilen kazanımlar sonucunda 686 bin 107 kilovatsaat enerji, 3 bin 108 metreküp su, bin 210 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 22,2 ton azaltıldı

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi ile ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 16 ayda 179 tona ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye'de uygulanması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık tarafından projenin uygulamaya geçmesinden itibaren ana hizmet binasında elde edilen 16 aylık değerlendirilebilir atık verileri paylaşıldı. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 179 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Proje ile şu ana kadar 111 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, bin 887 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Ayrıca 39 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 636 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi. 6,3 ton cam atık ve 8,7 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 18,7 ton hammaddeden tasarruf elde edilirken, 6,5 ton organik atıktan 2,5 ton kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) üretildi.

Projeyle Bakanlık binasından çıkan 2,8 ton yemek artığı da sokak hayvanları için barınaklara gönderildi.

Öte yandan 3 bin 210 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, bin 130 litre atık yağın dönüşümüyle 700 litre madeni yağ ekonomiye kazandırıldı.

Elde edilen kazanımlar sonucunda da 686 bin 107 kilovatsaat enerji, 3 bin 108 metreküp su, bin 210 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 22,2 ton azaltıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Sıfır Atık Projesi"

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