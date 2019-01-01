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"Sıfır Atık Projesi"ne destek veren belediyeden 50 bin bez torba

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 12:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Bismil Belediyesince kadın kursiyerlerin hazırladığı bez torbaların vatandaşlara ücretsiz dağıtımına başlandı

DİYARBAKIR (AA) - Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi "Sıfır Atık Projesi"ne destek amaçlı vatandaşlara bez torba dağıtıyor.

Bismil Belediyesi görevlendirmenin ardından çöp, yol, su, yeşil alan, sosyal yaşam, toplu taşıma, kültür ve sanat gibi birçok alanda hayata geçirilen hizmetlere her gün bir yenisini ekliyor.

Bu kapsamda "Sıfır Atık" projesine destek veren belediye tarafından "Bez Torba Kullan, Doğayı Koru Projesi" uygulanmaya başladı.

Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde dikiş nakış kursuna katılan kursiyerlerce hazırlanan 50 bin bez torbanın ilçede dağıtımına başlandı.

Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, yaptığı açıklamada, çevrenin önemine işaret ederek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

Bez torba kullanımı konusunda okullarda öğrencileri bilgilendirdiklerini dile getiren Yüksel, "İlçede haftanın her günü kurulan pazarda yaklaşık 90 kilogram plastik alışveriş poşeti kullanılıyor. Bu poşetler doğaya büyük zarar veriyor." dedi.

Yüksel, bez torba kullanımını teşvik etmeye çalıştıklarını aktardı.

Vatandaşlardan Fatma Turan, belediyenin bez torba dağıtmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Hem çevremiz temiz olacak hem de paramız cebimizde kalacak." diyen Turan, bu proje için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yüksel'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Dağıtılan bez torbayı kullanmaya başladığını ifade eden Seyran Altundağ da "Daha önce hiç bez torba ile alışveriş yapmamıştım. İlk defa kullanıyorum, memnunum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bez torba Bismil Belediyesi

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