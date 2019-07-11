"Sıfır Atık" projesinin ikinci etabı hayata geçiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Şubat ayından haziran ayına kadar İstanbul’da kamuda 12 bin 700 binada Sıfır Atık'la ilgili bir çalışma gerçekleştirdik." dedi. Yerlikaya, Sıfır Atık projesinin hayata geçirilecek ikinci etabı kapsamında otel ve marina işletmecilerinin katılımıyla Beşiktaş'ta bir otelde basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Vali Yerlikaya, "Şubat ayından haziran ayına kadar İstanbul’da kamuda 12 bin 700 binada sıfır atıkla ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Bu noktaya nasıl geldi? 2017’nin sonunda Sayın Eminde Erdoğan Hanımefendi önderlik etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 81 ilde bu kampanyayı bizzat yürüttü." ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya, illerde ve ilçelerde valiler ile kaymakamlar, çevre ve şehircilik il müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarının Sıfır Atık projesini hayata geçirerek halka örnek olduğunu söyledi. İstanbul valilik binası olmak üzere 39 ilçe kaymakamlık binasında Sıfır Atık projesini hayata geçirdiklerini anlatan Yerlikaya, okullar ve üniversitelerle görüşme yaptıklarını, özellikle İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi ile beraber toplantılar yaparak projeyi daha da geliştirdiklerini ifade etti.

Valilikte Sıfır Atık projesinin takibi için bir ofis kurduklarını söyleyen Ali Yerlikaya, “O ofis gerçekten takdire şayan bir hizmet verdi. Arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Biz şubatta yola çıkarken, tespit ettiğimiz 12 bin 700 -ki bu Türkiye’deki kamu binalarının neredeyse yüzde 60’a yakını teşkil ediyor- Beş aylık gibi kısa bir sürede büyük bir sevinçle bunu başardık. Kamu kendi üzerine düşeni yapıp başardığı bu konuyu artık şehrimizde özel sektörümüze de önermek, tavsiye etmek, onlarla da birlikte bunu başarmak istediğimiz için bugün buradayız.” diye konuştu. Vali Yerlikaya, özel sektörde Sıfır Atık projesini hayata geçirmek için otel ve marineleri niçin öncelik olarak seçtiklerini ise şu ifadelerle anlattı: “Turist sayısında son beş yılda rekor kırdık. İstanbul şu anda Avrupa’da üç, dünyada ilk 10’da. Dolayısıyla turizm elçilerimizleyiz bugün. 580 otelimiz, altı tane de marine işletmemiz var. Otellerimizde, marine işletmelerimizde Sıfır Atık’la ilgili neler yapacağımızı sizlerle tatbik etmek istiyoruz. Ve bir takvim koyuyoruz. Biz 1 ekim itibariyle şehrimizdeki tüm otel binalarında, ayını şekilde marinelerde bunu bitirmek istiyoruz.”

Sıfır Atık projesiyle ilgili AVM yönetimleriyle de görüşeceklerini ve projeyi orada da hayata geçireceklerini anlatan Ali Yerlikaya, aynı zamanda organize sanayi bölgeleri, otogarlar ve insanların toplu kullandığı tüm alanlarda bu projeyi hayata geçireceklerini söyledi. - İmamoğlu'na iadeyi ziyaret Vali Ali Yerlikaya, seçimlerin geride kaldığını, halkın hizmet beklediğini anlatarak 39 ilçenin belediye başkanı ve kaymakamını ziyaret etmeye başladığını ve salı günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na iadeyi ziyaret yapacağını söyledi. Bir otel işletmecisinin Sıfır Atık projesi karşılığından işletmelere enerji teşviğinin verilmesi gerektiğini ve bunun da kurumların projeye dahil olmasını arttırabileceğini söylemesi üzerine, Yerlikaya bu teklifi bakanlığa sunacağını söyledi. Otellerdeki tekstil atık konusunu da gündeme alacaklarını anlatan Yerlikaya, işletmelerdeki atıkların tek bir firma üzerinden alınması konusunu da değerlendirmeye alacaklarını belirtti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner ise valiliğin bu projesine her türlü desteği vereceklerini vurguladı.