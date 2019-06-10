Sıfır Atık Projesi’nin tanıtımı, Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi

Sıfır Atık Mavi Projesi’nin lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ‘’Sıfır Atık Mavi Projesi’nin lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Deniz Temiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli ve gazeteci katıldı.

Sıfır Atık Mavi Projesi’nin lansmanında konuşan Emine Erdoğan, ’’Bugün ‘sıfır atık mavi’ etiketiyle bu konuyu İstanbul’da konuşuyor olmamız da ayrı bir önem taşıyor. Dünyanın gözbebeği, şairlerin, ressamların ilham kaynağı bu şehrin, iki kıtayı birbirine bağlayan bu boğazın temizliği de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus. Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla, sadece 2018 yılında deniz yüzeyinden 4 bin 613 metreküp, kıyılardan 19 bin 488 metreküp, plajlardan 15 bin 432 metreküp katı atık toplandı. Ayrıca kıyı ve plajlardan 2 milyon 669 bin 751 kilo yosun temizlendi. Haliç ve dere ağızları 79 bin 766 metreküp çamurdan temizlendi. Yıllar öncesinin durumunu hatırlatmaya sanırım gerek yok’’ ifadelerini kullandı.

Çalışmalarından ötürü Deniz Temiz Derneği’ne de teşekkür eden Emine Erdoğan, ’’Temizlik çalışmalarının yanı sıra gerek deniz uçakları, gerek insansız hava araçları, gerek güvenlik kameralarıyla sıkı denetimlerini sürdürerek gemilerin deniz kirliliğine sebep olmaları da engellendi. 6 bin 245 öğrencinin katıldığı eğitim seminerleri düzenlendi. Onlara temizlemekten önce kirletmemenin ne kadar kolay olduğu anlatıldı. Deniz Temiz Derneği- TURMEPA’ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun dünya armatörlerinin ilk kadın başkanı olmasından duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi’nin başına çevreci bir Türk kadının gelmesi hepimiz için gururdur’’ şeklinde konuştu.

Çalışmaların 81 il genelinde 12 ay boyunca yapılacağını aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Çalışmalarımızı 81 il genelinde bulunan tüm kıyı şeritlerinde, göl ve nehir kenarlarında atıklarımızın toplanmasını kapsayacak şekilde yürüteceğiz. Yeri gelecek, ülkemizin güzelliklerine şahit olmak için gelen misafirlerimizle, yeri gelecek tatilcilerimizle, kampçılarımızla, öğrencilerimizle birlikte yüzlerce çevre aktivitesi yapacağız. 12 ay boyunca denizlerimizi, sularımızı atıklardan kurtaracağız. Temizliğimize dünyanın incisi İstanbul Boğazımızdan başlıyoruz. Bugüne geldiğimizde yaklaşık 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Atıklarımızı kaynağında ayrıştırmak suretiyle, dönüşebilecek atıklarımızı ayrıştırıyoruz ve bunları geri dönüşümde kullanıyoruz. Organik atıklarımızı geri dönüşüme tabi tutarak, peyzaj alanlarımızda, millet bahçelerimizde, parklarımızda bitkilerimizin yetiştirilmesinde kullanmaya gayret ediyoruz’’ diye konuştu.

Yarınlara temiz bir Türkiye bırakmak için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Kurum, ’’2023 yılına geldiğimizde tüm ilçelerimizde, tüm şehirlerimizde ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında çevremizi, doğamızı koruduğumuz bir sürece hep birlikte girmek istiyoruz. Yarınlarımıza daha temiz bir Türkiye bırakmak için kaynaklarımızı kullanmaya gayret ediyoruz. Bu projeyle hem sera gazının azaltılmasını hem binlerce ağacın kesilmesini ve bu süreçte atıklarımızı toplayarak, - o ithal ettiğimiz ürünlerin sebebi ham madde ihtiyacıdır- sıfır atık sistemine geçtiğimizde 2023 yılında bu ham maddeleri artık yurt dışından ithal etmeyeceğiz. Hem cari açığa katkı sağlayacağız, hem de bunların üretilmesini ülkemizde sağlamış olacağız. Sıfır Atık Projesi kapsamında çok önemli kazanımlar elde edeceğiz. Yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz” diyerek beklentilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliğiyle gerçekleştirilen Sıfır Atık Mavi Projesinin ülke genelinde süreceği kaydedildi.

