"Sıfır Atık projesiyle artık şehirlerimize çöp kamyonu girmesin"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Sıfır Atık' projemizi yürütüyoruz. Sıfır Atık projesiyle istiyoruz ki artık şehirlerimize, ilçelerimize çöp kamyonu girmesin. Biz şehirlerimizi çok daha iyi seviyelere getirelim ki, işte bu gençlerimiz bizim yaşadığımızdan daha iyi şartlarda yaşasınlar." dedi.

Bakan Kurum, Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'ndaki "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında yaptığı konuşmada, tüm dünyadaki kadınların gününü kutladı.

"Türkiyemiz büyük hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için her ferdi harekete geçirmemiz gerekiyor." diyen Kurum, kadınların üretimde gizli kahramanlar olduklarını bildiklerini söyledi.

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çevreci bir liderin, çevreci bir çalışanı, bakanlığı olarak neler yapıyoruz? Plastik poşetlerimizi ücretlendirdik ve gerçekten çok önemli süreçte Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Sıfır Atık' projemizi yürütüyoruz. Sıfır Atık projesiyle istiyoruz ki, artık şehirlerimize, ilçelerimize çöp kamyonu girmesin. Biz şehirlerimizi çok daha iyi seviyelere getirelim ki, işte bu gençlerimiz bizim yaşadığımızdan daha iyi şartlarda yaşasınlar. Daha yeşil alanlarda yaşasınlar."