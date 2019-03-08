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"Sıfır Atık projesiyle artık şehirlerimize çöp kamyonu girmesin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Projemizi yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesiyle istiyoruz ki artık şehirlerimize, ilçelerimize çöp kamyonu girmesin. Biz şehirlerimizi çok daha iyi seviyelere getirelim ki, işte bu gençlerimiz bizim yaşadığımızdan daha iyi şartlarda yaşasınlar"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Sıfır Atık' projemizi yürütüyoruz. Sıfır Atık projesiyle istiyoruz ki artık şehirlerimize, ilçelerimize çöp kamyonu girmesin. Biz şehirlerimizi çok daha iyi seviyelere getirelim ki, işte bu gençlerimiz bizim yaşadığımızdan daha iyi şartlarda yaşasınlar." dedi.

Bakan Kurum, Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'ndaki "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında yaptığı konuşmada, tüm dünyadaki kadınların gününü kutladı.

"Türkiyemiz büyük hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için her ferdi harekete geçirmemiz gerekiyor." diyen Kurum, kadınların üretimde gizli kahramanlar olduklarını bildiklerini söyledi.

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çevreci bir liderin, çevreci bir çalışanı, bakanlığı olarak neler yapıyoruz? Plastik poşetlerimizi ücretlendirdik ve gerçekten çok önemli süreçte Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Sıfır Atık' projemizi yürütüyoruz. Sıfır Atık projesiyle istiyoruz ki, artık şehirlerimize, ilçelerimize çöp kamyonu girmesin. Biz şehirlerimizi çok daha iyi seviyelere getirelim ki, işte bu gençlerimiz bizim yaşadığımızdan daha iyi şartlarda yaşasınlar. Daha yeşil alanlarda yaşasınlar."

Bu çerçevede 13 bin kamu kurum ve kuruluşunda "Sıfır Atık" uygulamasına geçtiklerini bildiren Kurum, "Artık atıklarımızı kaynağında ayrıştırıyoruz. Organik atıklarımızı bir tarafa koyuyoruz. Diğer tarafta da plastik, metal cam atıklarımızı da diğer tarafta ayrıştırıyoruz. Organik atıkları kompost haline getirerek çiçeklerimizin içindeki gübreleri o kompostlardan üretiyor, hem çiçeklerin yetiştirilmesi hem de doğaya daha saygılı olma sürecinde işimizi bu şekilde yönetmeye gayret gösteriyoruz. Proje, 2023 yılında kadar sürecek." diye konuştu.

- "Kişi başı millet bahçesi miktarını hızlı bir şekilde artırıyoruz"

Bu proje gerçekleştirildiğinde doğrudan 100 bin kişiye istihdam sağlanacağına işaret eden Bakan Murat Kurum şunları kaydetti:

"Yıllık da 20 milyar tasarruf sağlayacağız. Tüm Türkiyemizde kişi başı yeşil alan miktarını artırmak istiyoruz ve 15 metrekareye çıkarma hedefiyle tüm ülkemizde millet bahçesi çalışmamız var. İlk etapta 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapmak istiyorduk. Ama şu anda inanın artık ilçelerimize dahi yeşil alan yapıyor, kişi başı millet bahçesi miktarını hızlı bir şekilde artırıyoruz. İstiyoruz ki şehirlerimiz daha yaşanabilir olsun. Marka şehirlerle, tüm dünya şehirleriyle yarışsın. Bu kapsamda tüm İstanbul'da bu projeleri yapıyoruz. Biz kadınımızın, çocuklarımızın yanındayız."

Konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, programa katılan kadınlara karanfil dağıttı.

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