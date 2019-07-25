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"Sıfır Atık" temalı festival doğaseverleri bir araya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Samsun'da "Sıfır Atık" temasıyla düzenlenen Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları Festivali yerli ve yabancı doğaseverleri de buluşturdu - Vali Osman Kaymak: - "Türkiye gerçekten bir turizm ülkesi ve turizmde çeşitlendirme devam ediyor. Ancak festivallerde genellikle insanlar eğlendikten sonra doğayı kirletip bırakıyorlar. Bu festivalimizin 'Sıfır Atık' temasıyla çevreyle dost bir şekilde başlatılmasını çok anlamlı buluyorum"

Samsun'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları Festivali, "Sıfır Atık" temasıyla doğaseverleri de bir araya getirdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bafra ilçesinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, etkinliğin Türkiye'nin en büyük festivali olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Samsun'un doğal güzelliklerinin turizm çeşitliliği açısından büyük bir altyapı sunduğuna işaret eden Kaymak, "Allah bize çok güzel bir coğrafya vermiş. Samsun'umuz Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Bu güzellikleri insanlara iş ve aş olacak şekilde turizm geliri olarak değerlendirmemiz lazım." dedi.

Vali Kaymak, turizm gelirlerinin arttırılması için bu tür festivallerin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Turizm bacasız fabrika. Türkiye bir turizm ülkesi ve turizmde çeşitlendirme çalışmaları devam ediyor. Ancak festivallerde genellikle insanlar eğlendikten sonra doğayı kirletip bırakıyorlar. Bu festivalimizin 'Sıfır Atık' temasıyla çevreyle dost bir şekilde başlatılmasını çok anlamlı buluyorum. Bu anlamda misafirlerimizden de anlayış bekliyoruz. Bu festival bu yönüyle ümit ediyorum ki Türkiye'ye örnek olacak. Hem Bafra'nın hem Samsun'un tanıtımına katkı sağlayacak. İnsanların doğaya büyük bir özlemi var ama kirlilikten dolayı doğaya gitmek istemiyor veya gidince kirletiyor. Bu doğa, büyüklerimizden bizlere emanet ve bizler de çocuklarımıza aktaracağız."

Bafra'nın tarım potansiyeliyle anıldığını anımsatan Kaymak, "Artık sadece tarıma bağlı kalmamalıyız. Allah'ın bize verdiği bu güzelliği de hem Bafra hem de insanlık için turizme kazandırmak durumundayız. Her çeşit ekstrem spor, fotosafari, yürüyüşler ve su sporları başta olmak üzere birçok etkinlik var burada." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik alanını gezen Kaymak, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile badminton oynayıp festivale katılan yerli ve yabancı sporcularla sohbet etti.

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Kapıkaya Fest Doğa Sporları Festivali Samsun Valisi Osman Kaymak turizm

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