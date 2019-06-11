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"Sıfır Atık Yarışması"nda başarılı olan çocuklar ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 19:16 | Son Güncelleme

"Sıfır Atık Yarışması"nda başarılı olan çocuklar ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Sıfır Atık Yarışması'nda 87 eser arasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, İBB iştiraki İSTAÇ'ın da destek verdiği yarışmaya İstanbul genelinde ortaokul düzeyindeki öğrenciler katıldı.

Her öğrenci sıfır atık temasıyla hazırladığı resim ve sloganları okul yönetimi aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletti. Burada yapılan ön elemeden geçen eserler, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi. İBB geri dönüşüm yetkilileri ve resim öğretmenlerinden oluşan jüri üyeleri ön elemeleri geçen 87 eseri inceledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda resim ve slogan yarışması dalında ilk 3 belirlendi.

Resim kategorisinde, Tuzla İbn-i Sina Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ilgım Durmaz birinci olurken, Küçükçekmece Mustafa Pars Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İrem Dilara Bircan ikinci, Zeytinburnu Şehit Kadir Cihan Karagözlü Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Caner Tiryaki üçüncü oldu.

Slogan kategorisinde ise Arnavutköy TOKİ Taşoluk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Beyza Alıcı birinci, Beyoğlu Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Nisanur Aslankıran ikinci, Esenyurt Zübeyde Hanım Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Busenaz Özcan da üçüncü olarak ödüle layık görüldü.

Maltepe Sahili'nde düzenlenen törende, yarışmanın birincilerine bisiklet, ikincilerine paten, üçüncülerine oyun seti verildi.

Ayrıca, etkinliğe katılan öğrencilere çevre dostu bez çanta ve Türk klasiklerinden seçme kitaplar hediye edildi.

Birinci olan resim ve sloganlar, İstanbul genelinde panolarda sergilenerek öğrenciler onurlandırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
sıfır atık yarışması

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