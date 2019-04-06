Sıfır atık yönetmelik taslağı görüşe açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırlanan "Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı"nı internet sitesinde görüş ve önerilere açtı.

Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre taslak, atıkların oluşumunun ve israfın önlenmesi, oluşan atıkların bir değer olarak ekonomiye kazandırılması ve kaynakların depolama alanlarında bertaraf edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla hazırlandı.

Bakanlığın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve Bakanlığa gelen görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle oluşturulan taslakta, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atıkların yönetiminin sağlanabilmesi için görev, yetki ve sorumluluklar ile izlenecek yol haritası tanımlandı.

Düzenlemede, atık oluşumunun önlenmesini veya en aza indirilmesini, oluşan atıkların ise özelliklerine göre ayrı biriktirilip geri kazanıma yönlendirmeyi hedefleyen Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulmasına ilişkin genel ilkeler ve uygulama esasları da yer alıyor.