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Sıfır atıkla sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Oltulu esnaf emeklisi 63 yaşındaki Kenan Üstün, Oltu taşının tozundan yaptığı çeşitli hediyelik eşya ve biblolarla sergi açtı.Kenan Üstün tespih yaparken çıkan atıl Oltu taşı tozlarını değerlendirerek yaptığı hediyelik eşyalarla Oltu Kalesi parkında sergi açtı.

Sıfır atıkla sergi açtı

Oltulu esnaf emeklisi 63 yaşındaki Kenan Üstün, Oltu taşının tozundan yaptığı çeşitli hediyelik eşya ve biblolarla sergi açtı.
Kenan Üstün tespih yaparken çıkan atıl Oltu taşı tozlarını değerlendirerek yaptığı hediyelik eşyalarla Oltu Kalesi parkında sergi açtı. Oltu taşı imalathanelerinden topladığı taş tozlarını kendine ait imalathanede işledikten sonra çeşitli hediyelik eşyalar üreten Üstün, Oltu Kalesi dibinde sergi açtı.
Atıl haldeki tozları hediyelik eşyaya çevirip Oltu taşının sadece takı olarak değil aynı zamanda süs eşyası olarak da değerlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.
Atıl durumdaki Oltu taşı tozlarını değerlendirip ortaya oldukça güzel ve ilginç ürünler çıkarmış olması, bu taşın hem tozlarının değerlendirilmesi hem de ekonomiye kazandırılması yönünden oldukça önemli.
Hammaddesi oldukça fazla olan ve atıl durumdaki Oltu taşı tozlarını değerlendirerek hem kendisine bir uğraş hem de ek gelir kapısı oluşturduğunu belirten Kenan Üstün ise “Uzunca bir süredir farklı bir iş yapmayı düşünüyordum. Oltu taşı tozunun fazlaca olması beni bu işi yapmaya yöneltti. Mesela 13 kilo taştan elde edilen ürün 1 kilo 250 gram iken yaklaşık 11 kilo 750 gramlık bir toz ortaya çıkıyor. Yani geriye kalan ve çöpe giden oldukça büyük oranda bir hammadde olduğu ortadadır. Bu tozları ekonomiye kazandırmak için kendimce bir Arge çalışması yaptım ve bu işi yapmaya karar verdim. Kara elmasın tozunu hediyelik eşya yaparak sergi açtım” dedi.
Vatandaşlar ise böyle bir çalışma yapan Kenan Üstünü tebrik ederek başarılarının devamını dilediler sergi Oltu’ya bayrama gelen gurbetçilerin ilgi odağı oldu.

Sıfır atıkla sergi açtı

Sıfır atıkla sergi açtı

Sıfır atıkla sergi açtı

Sıfır atıkla sergi açtı

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