Sıfır Bir dizisi oyuncusu Mahmut Çağlar kimdir? Mahmut Çağlar kaç yaşında, nerelidir?

Sıfır Bir dizisi oyuncularından biri olan Mahmut Çağlar günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sıfır Bir dizisi kadrosunda yer alan Çağlar, Adana'da sokak ortasında tartıştığı Elif E.'yi (28) bacağından, patronu Orhan K.'yi de (30) ayağından tabancayla yaraladı. Bu haber sonrası Mahmut Çağlar hakkında araştırmalar hızlandı. Mahmut Çağlar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sıfır Bir dizisi oyuncularından biri olan Mahmut Çağlar hakkındaki detaylar...

SIFIR BİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sıfır Bir dizisi oyuncuları arasında yer alan Mahmut Çağlar’ın tutuklanmasının ardından vatandaşlar dizi ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Adana’da geçen dizi, 20’li yaşlarda üç delikanlının; Savaş, Cio ve Özgür’ün, kadim dostları Cihat Sarsılmaz ve Anafor’la beraber girdikleri mücadeleleri anlatıyor.

MAHMUT ÇAĞLAR KİMDİR?

Mahmut Çağlar 22 yaşındadır. Mahmut Çağlar'ın, Adana'da çekilen ve sosyal medyada yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığı öğrenildi.

