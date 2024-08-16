HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Sıfır Bir' dizisiyle ünlenen Tümer Adakaner'ın vurulma anları ortaya çıktı! Şapka takıp koşarak geldi

'Sıfır Bir' dizisiyle ünlenen Tümer Adakaner'ın vurulma anları ortaya çıktı! Şapka takıp koşarak geldi

16.08.2024 09:46
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bodrum'a 7 ayda 794 bin yabancı turist geldi, hedef sezonu kasım başına kadar uzatmak

Bodrum'a 7 ayda 794 bin yabancı turist geldi, hedef sezonu kasım başına kadar uzatmak

Dünyanın en pahalı baharatı safranın üretimine ORKÖY'den destek

Dünyanın en pahalı baharatı safranın üretimine ORKÖY'den destek

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz"

İçerik devam ediyor
16.08.2024 09:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde sosyal medyada fenomen hale gelen şiddet ve küfürlü sahneleriyle dikkat çeken Sıfır Bir dizisi oyuncusu Tümer Adakaner dün kendi işletmesinde sırtından vuruldu. Adakaner'i kimin vurduğu belirlenemezken dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AW268307_01

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu Tümer Adakaner’in (46) sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner’e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı.

AW268307_02

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AW268079_02

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.

AW268079_03

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

AW268079_07Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Adana dizi
En Çok Okunan Haberler
The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Bodrum'da dehşet evi: Ekipler cansız bedenleriyle karşılaştı!

Bodrum'da dehşet evi: Ekipler cansız bedenleriyle karşılaştı!

Serap Çil sessizliğini bozdu! Hem teşekkür hem de sitem...

Serap Çil sessizliğini bozdu! Hem teşekkür hem de sitem...

O ülke maymun çiçeği salgını için alarm verdi

O ülke maymun çiçeği salgını için alarm verdi

Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.