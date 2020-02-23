HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sıfır' diye aldı! Hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı

'Sıfır' diye aldı! Hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan bir kişi, sıfır olarak aldığı aracının hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin arızalı olduğunu öğrenince firmaya dava açtı. Dava süresince aracını kullanmak zorunda kalan Yazıcıoğlu, 2,5 yılın sonunda davayı kazandı.

'Sıfır' diye aldı! Hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan iş adamı Yusuf Yazıcıoğlu (36), yaklaşık 3 yıl önce Kayseri’de bulunan dev bir Alman otomobil firmasının bayisinden sıfır araba aldı. Aldığı aracı bir süre kullanan Yazıcıoğlu, periyodik bakım için servise götürdü. Götürdüğü serviste aracın üç hava yastığında ve emniyet kemerlerinde arıza olduğunu öğrenen Yazıcıoğlu şaşkına döndü. Servisteki yetkililer, aracın 15 gün boyunca bakımda kalacağını ve tamirat sonunda teslim edileceğini söyleyince Yazıcıoğlu aracının tamiratı yerine değişimini istedi ve konuyu tüketici mahkemesine taşıdı. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada 3 öğretim üyesinden oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi Yusuf Yazıcıoğlu’nu haklı bulup, otomobildeki ayıpların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını tespit etti. Bunun üzerine dava dosyası Yazıcıoğlu’nun memleketi Kahramanmaraş’da Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, araç sahibi Yazıcıoğlu’nu haklı bularak, aracın iadesini ve çıkış yılı 2016 olan aracın 2019 bir model araçla değişmesine, bu mümkün değil ise aracın güncel piyasa değerine göre para iadesine karar verdi.

Yusuf Yazıcıoğlu, 2,5 yıllık uğraşlarının sonucunda davayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, bir Uzak Doğu ülkesi markası yerine sağlam ve güvenilir diye Alman markası otomobil aldığını ve belki de bir Alman markası aracın bu durumda oluşunun Türkiye’de bir ilk olduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, "Maddi değeri olan bir ayıplı malın davasının sonuçlanması 2,5 yıl gibi bir süre almaması gerekiyor. Ceza davalarında bunlar olabilir ama maddi davalarda bunların olmaması gerekiyor. Ben 2,5 yıl boyunca başka araç alamadığım için bu araçta can güvenliğim tehlikede bir şekilde 100 bin kilometre yol gittim. Kaza yapsaydım hava yastıkları açılmayacaktı. Çünkü hava yastıkları arızalı, bu sorun bilirkişi raporuyla da kanıtlandı. Öldükten sonra istedikleri kadar tazminat ödesinler, bu durum bir şeyi değiştirmeyecek" dedi.

'BU ARAÇ İÇİN 12 DURUŞMA GÖRDÜM'

Benzer durumu yaşayan vatandaşlara da seslenen Yazıcıoğlu, haklarını aramalarını önerdi. Yazıcıoğlu, "Benim karşımda Alman markasının 6 avukatı vardı. Bu araç için 12 duruşma gördüm. Bu aracı 143 bin TL’ye aldım, özel tüketim vergisi yoktu. İsteseydim aracı 260 bin TL’ye ikinci el olarak satıp kurtulabilirdim ama ben hakkımı aradım ve aldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar varİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar var
CHP'li isimden flaş iddia: Kongrede aday çıkması engellendiCHP'li isimden flaş iddia: Kongrede aday çıkması engellendi
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil hava yastığı emniyet kemeri

En Çok Okunan Haberler

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Skandal iddia sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Skandal iddia sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Depremde Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Diğer Haberler
'Garantili kupon' satan dolandırıcılara hapis cezası

'Garantili kupon' dolandırıcılarına hapis

'Ponzi Arzu' ile ilgili mahkemeden flaş karar!

'Ponzi Arzu' ile ilgili mahkemeden flaş karar!

CHP'li eski vekil Develi'den flaş iddia: Kongrede aday çıkması engellendi

CHP'li isimden flaş iddia: Kongrede aday çıkması engellendi

Böyle hırsızlık görülmedi! Güpegündüz apartman kapısını çaldılar

Böyle hırsızlık görülmedi! Güpegündüz apartman kapısını çaldılar

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Beyoğlu'nda metruk binada çökme riski

Beyoğlu'nda metruk binada çökme riski

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.