Sıfır faiz sunan da var, 15 bin TL indirim yapan da! Sıfır otomobilde kaçırılmayacak fırsat

Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv sektörü oldu. İlk kez araç almak veya aracını yenilemek isteyenler, karşılaştıkları rakamları görünce geri adım atmak durumunda kaldı. Bazı otomobil firmaları ise krizi fırsata çevirmek için çeşitli kampanyalar yaptı. Bu kampanyalar arasında sıfır faiz sunan da var, 15 bin TL indirim yapan da. İşte sıfır otomobildeki kampanyalar…

EKİM AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

Geçen yıl araç almak isteyip bu yıla erteleyenler büyük pişmanlık yaşıyor. Pandemi dönemiyle birlikte otomobil fiyatlar aldı başını gitti. Fiyatlar cep yakarken, otomobil sahibi olmak isteyenler, kampanyaları tek tek araştırıyor. Sizler için ekim ayında kampanyalar sunan otomobil firmalarını bir araya getirdik. Firmalar farklı farklı kampanyalar uyguluyor. Kimi düşük faizli taşıt kredisi desteği sağlarken, kimi de 15 bin TL’ye kadar indirim yapıyor. İşte o kampanyalar…

FIAT HEM ÖTV HEM DE FAİZ İNDİRİMİ UYGULUYOR

ÖTV indiriminin ardından Fiat, müşterileri için bir kampanya daha hazırladı. 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 1.29 faiz ile kredi desteği sağladı. Kredi desteğinden faydalananlar aynı zamanda yüzde 50 oranında ÖTV indiriminden de yararlanabilecek.

Ayrıca Fiat Panda’ya 4 bin TL indirim yapılıyor. Fiat 500 ve Fiat 500L modellerinde ise 10 bin TL indirim uygulanacak.

OPEL

Opel de Fiat gibi kampanya yaparak satış yapmak istiyor. Opel Corsa, 189 bin 900 TL’den satışa çıkarıldı. Stoklarla sınırlı olan kampanyanın yanı sıra, markanın bir diğer sevilen otomobili Grandland X de 379 bin 900 TL’den başlıyor. Yeni Mokka da da indirime gidildi. 369 bin 900 TL’den satışa sunulan Mocca’nın kampanyası bu ay sona erecek.

DACİA SIFIR FAİZ KAMPANYASI

Dacia, ekim ayında araç almak isteyenlere Dacia Finans’tan kredi kullanmaları durumunda geçerli olacak bir kampanya sundu. 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDV 4x2 otomobil, 206 bin 900 TL peşinat, 40 bin TL krediyi 12 ay vade ile yüzde 0 faiz uyguluyor. Aylık ödeme ise 3 bin 3 bin 378 TL



