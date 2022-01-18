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Sıfır Karbon Salınımı İçin Nükleer Enerji Çözüm Mü?

18.01.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel ısınmayla mücadele amacıyla fosil yakıtları kullanmayı azaltmaya çalışan ABD’de çok sayıda eyalet, ihtiyaçları karşılayabilmek için nükleer enerjiye dönme planları yapıyor

Sıfır Karbon Salınımı İçin Nükleer Enerji Çözüm Mü?

Küresel ısınmayla mücadele amacıyla fosil yakıtları kullanmayı azaltmaya çalışan ABD’de çok sayıda eyalet, ihtiyaçları karşılayabilmek için nükleer enerjiye dönme planları yapıyor.

Uzmanlar sadece güneş ve rüzgar enerjisi gibi kaynakları kullanarak hali hazırda mevcut enerji ihtiyacının karşılanmasının mümkün olamayacağına dikkat çekiyorlar. Bu noktada pek çok eyalet çözümü nükleer enerji santrallerinde aramayı düşünüyor.

Associated Press haber ajansının araştırmasına göre, halen nükleer enerji kullanan eyaletlerin de arasında bulunduğu ABD’deki eyaletlerin üçte ikisini enerji ihtiyacını nükleer santrallerden karşılamanın planlarını yapıyor.

Bu noktada ülkede nükleer enerjiyle elektrik üretecek yeni özel şirketler de ortaya çıkmaya başlıyor. Bu firmalardan biri de Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates’a ait. Söz konusu firmalar daha küçük reaktörlerle maliyeti daha düşük yatırımlarla atık üretmeyen nükleer enerji temin etmeyi hedefliyorlar.

Nükleer tesislerin özellikle radyoaktif atık sorunu bulunmasına ve kaza halinde ciddi sorunlar ortaya çıkarma olasılığına rağmen uzmanlar bu sorunların minimize edilebileceğini savunuyorlar.

Ülkenin en büyük elektrik üreticisi firmalarından biri ve federal bir kurum olan Tennessee Valley Authority şirketi başkanı Jeff Lyash de “Nükleer enerji olmadan karbon salınımını azaltamazsınız” değerlendirmesini yapıyor.

Bu noktada ülkedeki 50 eyalet ve başkent Washington’da konunun muhataplarıyla yaptığı bir araştırma sonucunu yayımlayan AP haber ajansı da eyaletlerin üçte ikisinin enerji sıkıntısı yaşamadan karbon salınımını azaltma yolu olarak nükleer enerjiyi gördüklerini belirtiyor.

Ancak yine de eyalet yetkilileri ilk etapta yenilenebilir enerji kaynaklarındaki alternatif arayışlarını sürdürdüklerini belirtiyorlar. Şu aşamada yatırımlar bu yöndeki arayışlara yönlendiriliyor. Bunlar arasında talepleri azaltacak önlemler ve daha fazla enerji barındıracak piller barındıran santrallerin inşası yer alıyor.

Uzmanlar küresel ısınmayla mücadele edebilmek adına nükleer santrallerden elektrik üretiminin dünyada da tartışılan bir alternatif metod olduğunu ve bu konudaki tartışmaların tüm gelişmiş ülkelerde sürdüğüne dikkat çekiyorlar.

Küresel ısınmaya karşı tedbirler konusunda girişimlerde bulunan Biden yönetimi de nükleer santral alternatifini göz ardı etmiyor. Ancak yönetim kaynak çeşitlendirmesinden yana olduğunu dile getiriyor.

ABD Enerji Bakanlığı, Princeton Üniversitesi ve Decab Amerikan Araştırma İnisiyatifi Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre de gelecekte karbon salınımı olmadan enerji üretimine devam edebilmek için nükleer enerjinin gerekli olduğuna işaret ediyor.

Ancak uzmanlar bu noktada bu sektörde özel şirketlerin faaliyet göstermeye başlamasının maliyetleri kısmak adına nükleer santrallerdeki güvenlik tedbirlerinden ödünler verilmesinin söz konusu olabileceğine bunun da geri dönülmez riskler yaratabileceğine de dikkat çekiyorlar.

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