MAGAZİN

Sıfır makyaj Didem! Her hali çok güzel

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.

İşte ünlülerin doğal halleri...

Sıfır makyaj Didem!

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Güzel model Didem Soydan önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Güzel model Didem Soydan önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı.
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Soydan'ın yoruma kapalı paylaştığı fotoğrafa takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.

Soydan'ın yoruma kapalı paylaştığı fotoğrafa takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.
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Bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılan fotoğrafa 'Didem makyajsız da çok güzel' yorumları yapıldı.

Bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılan fotoğrafa 'Didem makyajsız da çok güzel' yorumları yapıldı.
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İşte ünlülerin doğal halleri

İşte ünlülerin doğal halleri
Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.
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Oyuncu Gizem Karaca, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu Gizem Karaca, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Karaca'nın fanları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

Karaca'nın fanları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.
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Oyuncu Nur Fettahoğlu’nun makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü! Fotoğraflar - Instagram

Oyuncu Nur Fettahoğlu’nun makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü! Fotoğraflar - Instagram
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TRT ekranlarında yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde 'Prenses Efsun ‘karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu makyajsız fotoğrafını yayınladı.

TRT ekranlarında yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde 'Prenses Efsun ‘karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu makyajsız fotoğrafını yayınladı.
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Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, makyajsız çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Evet, uykusuz olabilirim' notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzelsiniz Nur hanım. Her halinizle çok güzelsiniz' yorumları yapıldı.

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, makyajsız çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Evet, uykusuz olabilirim' notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzelsiniz Nur hanım. Her halinizle çok güzelsiniz' yorumları yapıldı.
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Neslihan Atagül de makyajsız görüntüsünü paylaşan ünlü isimler arasına katıldı.

Neslihan Atagül de makyajsız görüntüsünü paylaşan ünlü isimler arasına katıldı.
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından makyajsız bir videosunu paylaştı. Atagül'ün videosunda yüzünün yorgun görüntüsü ve gözaltındaki şişlikler dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından makyajsız bir videosunu paylaştı. Atagül'ün videosunda yüzünün yorgun görüntüsü ve gözaltındaki şişlikler dikkat çekti.
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Birçok meslektaşına nasip olmayan başarılı kariyerine ve yıllara meydan okuyan görüntüsüne rağmen "Hayatım boyunca hep kendime güvensiz oldum. Bunu günlük hayatımda hala yaşıyorum" diyen ünlü oyuncu bu konuda sağlam bir adım attı.

Birçok meslektaşına nasip olmayan başarılı kariyerine ve yıllara meydan okuyan görüntüsüne rağmen "Hayatım boyunca hep kendime güvensiz oldum. Bunu günlük hayatımda hala yaşıyorum" diyen ünlü oyuncu bu konuda sağlam bir adım attı.
Fotoğraflar: Instagram; AFP
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72 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle konuşulan ve "yaşsız kadın" olarak nitelendirilen Helen Mirren, Instagram sayfasında makyajsız bir pozunu paylaştı.

72 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle konuşulan ve "yaşsız kadın" olarak nitelendirilen Helen Mirren, Instagram sayfasında makyajsız bir pozunu paylaştı.
Mirren'ın Oscar gecesi için hazırlanırken çekilen bu pozu takipçilerinden 40 bine yakın beğeni aldı. Mirren'ın bu pozuna hayranları övgü dolu yorumlar da yağdırdı.
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İngiliz oyuncu Helen Mirren, ilerleyen yaşına rağmen hala sinema sektöründeki en zarif ve güzel görünüşlü kadın yıldızlardan biri olarak dikkat çekiyor.

İngiliz oyuncu Helen Mirren, ilerleyen yaşına rağmen hala sinema sektöründeki en zarif ve güzel görünüşlü kadın yıldızlardan biri olarak dikkat çekiyor.
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Son zamanların gözde kadın oyuncularından Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’de kayak malzemeleri satan bir mağazadaydı. Başlarda makyajsız olduğu için görüntü vermek istemeyen Bahadır, daha sonra basın mensuplarının ricasını kırmayarak soruları yanıtladı.

Son zamanların gözde kadın oyuncularından Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’de kayak malzemeleri satan bir mağazadaydı. Başlarda makyajsız olduğu için görüntü vermek istemeyen Bahadır, daha sonra basın mensuplarının ricasını kırmayarak soruları yanıtladı.
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'Fırsat bulursam kar tatiline çıkarım' diyen oyuncu, yer aldığı diziyle alakalı da konuştu:

'Fırsat bulursam kar tatiline çıkarım' diyen oyuncu, yer aldığı diziyle alakalı da konuştu:
"Dizide ölen kim biz de bilmiyorurz. İşin cazip tarafı bu. Kimse bilmiyor daha keyifli oluyor."
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Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi.Yüzünde hiç makyaj olmayan Sangu, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi.

Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi.Yüzünde hiç makyaj olmayan Sangu, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi.
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Sevgilisine "En çirkin halimle çektiler" diye sitem eden Sangu, Özdiken ile birlikte sinemaya girdi.

Sevgilisine "En çirkin halimle çektiler" diye sitem eden Sangu, Özdiken ile birlikte sinemaya girdi.
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Zuhal Olcay Akmerkez’de görüntülendi.

Zuhal Olcay Akmerkez’de görüntülendi.
Bir mağazada alışveriş yapan oyuncu, görüntülendiğini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı.
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Oldukça yorgun gözüken Olcay, muhabirlere “Hastayım, çekmeyin” dedi

Oldukça yorgun gözüken Olcay, muhabirlere “Hastayım, çekmeyin” dedi
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Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Erçel'in doğal hali takipçilerinden tam not aldı!

Erçel'in doğal hali takipçilerinden tam not aldı!
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Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.
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Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
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Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu.

Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu.
Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım fotoğraf. Bebeğim, kızım kıskanıyorsun…’ mesajını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafın altına ‘makyajsız daha güzelsin Demet’ mesajları yazıldı.
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Makyajsız Fahriye'ye tam not!

Makyajsız Fahriye'ye tam not!
Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.
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Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.
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Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.
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26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!
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Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.

Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.
Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını ve artık sokağa makyajsız çıkmayacağını söylediği de basına yansımıştı.
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ADRIANA LIMA

ADRIANA LIMA
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AYÇA AYŞİN TURAN

AYÇA AYŞİN TURAN
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BEREN SAAT

BEREN SAAT
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BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
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CEMRE KEMER

CEMRE KEMER
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Çağla Şıkel bu fotoğrafını "Buyrun bu makyajsız, hiçbir şeysiz gerçek ben" mesajıyla Instagram'da paylaşmıştı.

Çağla Şıkel bu fotoğrafını "Buyrun bu makyajsız, hiçbir şeysiz gerçek ben" mesajıyla Instagram'da paylaşmıştı.
Şıkel'in "Fotoyu görüp "makyajsız çirkinmiş zaten" diyerek rahatlayan lütfen takipi bıraksın. Ya da lütfen insanları güzellikleriyle yargılamayın" cümlelerini de yazdığı paylaşımı olay yaratmıştı.
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EBRU POLAT

EBRU POLAT
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EBRU GÜNDEŞ

EBRU GÜNDEŞ
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ECE USLU

ECE USLU
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HADİSE

HADİSE
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HATİCE ŞENDİL

HATİCE ŞENDİL
42 / 50

HAZAL KAYA

HAZAL KAYA
43 / 50

HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR
44 / 50

IVANA SERT

IVANA SERT
45 / 50

MERVE BOLUĞUR

MERVE BOLUĞUR
46 / 50

NUR YERLİTAŞ

NUR YERLİTAŞ
47 / 50

SİBEL CAN

SİBEL CAN
48 / 50

SILA

SILA
49 / 50

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

TUBA BÜYÜKÜSTÜN
50 / 50

YILDIZ TİLBE

YILDIZ TİLBE
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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan makyajsız

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