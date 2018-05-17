Sıfır makyaj Didem! Her hali çok güzel

İşte ünlülerin doğal halleri...

Sıfır makyaj Didem!

1 / 50 Güzel model Didem Soydan önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı.

2 / 50 Soydan'ın yoruma kapalı paylaştığı fotoğrafa takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.

3 / 50 Bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılan fotoğrafa 'Didem makyajsız da çok güzel' yorumları yapıldı.

4 / 50 İşte ünlülerin doğal halleri Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.

5 / 50 Oyuncu Gizem Karaca, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

6 / 50 Karaca'nın fanları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

7 / 50 Oyuncu Nur Fettahoğlu’nun makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü! Fotoğraflar - Instagram

8 / 50 TRT ekranlarında yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde 'Prenses Efsun ‘karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu makyajsız fotoğrafını yayınladı.

9 / 50 Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, makyajsız çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Evet, uykusuz olabilirim' notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzelsiniz Nur hanım. Her halinizle çok güzelsiniz' yorumları yapıldı.

10 / 50 Neslihan Atagül de makyajsız görüntüsünü paylaşan ünlü isimler arasına katıldı.

11 / 50 Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından makyajsız bir videosunu paylaştı. Atagül'ün videosunda yüzünün yorgun görüntüsü ve gözaltındaki şişlikler dikkat çekti.

12 / 50 Birçok meslektaşına nasip olmayan başarılı kariyerine ve yıllara meydan okuyan görüntüsüne rağmen "Hayatım boyunca hep kendime güvensiz oldum. Bunu günlük hayatımda hala yaşıyorum" diyen ünlü oyuncu bu konuda sağlam bir adım attı. Fotoğraflar: Instagram; AFP

13 / 50 72 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle konuşulan ve "yaşsız kadın" olarak nitelendirilen Helen Mirren, Instagram sayfasında makyajsız bir pozunu paylaştı. Mirren'ın Oscar gecesi için hazırlanırken çekilen bu pozu takipçilerinden 40 bine yakın beğeni aldı. Mirren'ın bu pozuna hayranları övgü dolu yorumlar da yağdırdı.

14 / 50 İngiliz oyuncu Helen Mirren, ilerleyen yaşına rağmen hala sinema sektöründeki en zarif ve güzel görünüşlü kadın yıldızlardan biri olarak dikkat çekiyor.

15 / 50 Son zamanların gözde kadın oyuncularından Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’de kayak malzemeleri satan bir mağazadaydı. Başlarda makyajsız olduğu için görüntü vermek istemeyen Bahadır, daha sonra basın mensuplarının ricasını kırmayarak soruları yanıtladı.

16 / 50 'Fırsat bulursam kar tatiline çıkarım' diyen oyuncu, yer aldığı diziyle alakalı da konuştu: "Dizide ölen kim biz de bilmiyorurz. İşin cazip tarafı bu. Kimse bilmiyor daha keyifli oluyor."

17 / 50 Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi.Yüzünde hiç makyaj olmayan Sangu, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi.

18 / 50 Sevgilisine "En çirkin halimle çektiler" diye sitem eden Sangu, Özdiken ile birlikte sinemaya girdi.

19 / 50 Zuhal Olcay Akmerkez’de görüntülendi. Bir mağazada alışveriş yapan oyuncu, görüntülendiğini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı.

20 / 50 Oldukça yorgun gözüken Olcay, muhabirlere “Hastayım, çekmeyin” dedi

21 / 50 Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

22 / 50 Erçel'in doğal hali takipçilerinden tam not aldı!

23 / 50 Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

24 / 50 Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

25 / 50 Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım fotoğraf. Bebeğim, kızım kıskanıyorsun…’ mesajını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafın altına ‘makyajsız daha güzelsin Demet’ mesajları yazıldı.

26 / 50 Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.

27 / 50 Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

28 / 50 Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

29 / 50 26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

30 / 50 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını ve artık sokağa makyajsız çıkmayacağını söylediği de basına yansımıştı.

31 / 50 ADRIANA LIMA

32 / 50 AYÇA AYŞİN TURAN

33 / 50 BEREN SAAT

34 / 50 BURCU ESMERSOY

35 / 50 CEMRE KEMER

36 / 50 Çağla Şıkel bu fotoğrafını "Buyrun bu makyajsız, hiçbir şeysiz gerçek ben" mesajıyla Instagram'da paylaşmıştı. Şıkel'in "Fotoyu görüp "makyajsız çirkinmiş zaten" diyerek rahatlayan lütfen takipi bıraksın. Ya da lütfen insanları güzellikleriyle yargılamayın" cümlelerini de yazdığı paylaşımı olay yaratmıştı.

37 / 50 EBRU POLAT

38 / 50 EBRU GÜNDEŞ

39 / 50 ECE USLU

40 / 50 HADİSE

41 / 50 HATİCE ŞENDİL

42 / 50 HAZAL KAYA

43 / 50 HÜLYA AVŞAR

44 / 50 IVANA SERT

45 / 50 MERVE BOLUĞUR

46 / 50 NUR YERLİTAŞ

47 / 50 SİBEL CAN

48 / 50 SILA

49 / 50 TUBA BÜYÜKÜSTÜN