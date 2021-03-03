HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

03.03.2021 10:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Adana’da 2017 yılında sıfır kilometre aldığı otomobili geçen hafta satmak isteyen Ömer Faruk Talaş, ekspere gittiğinde aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan Talaş, bir an önce mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Adanalı iş adamı Ömer Faruk Talaş, 2017 yılında 90 bin liraya sıfır kilometre 01 ET 364 plakalı Fiat Egea marka otomobil satın aldı. Geçen hafta otomobilini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Talaş, aracı ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemede aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu belirlendi.

AW257274_04

Sıfır kilometre aldığı otomobilinin hasarlı çıkması üzerine Ömer Faruk Talaş, durumu firmaya iletti. Firma ise bilirkişi gönderdi ancak daha sonra Talaş’ın telefonlarını cevapsız bıraktı. Aracında yaklaşık 20 bin lira değer kaybı olduğunu söyleyen Ömer Faruk Talaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AW257274_05

Talaş, “Ben bu aracı 2017 yılında sıfır kilometre olarak almıştım. Geçtiğimiz hafta aracı satmak isterken ekspere gittiğimde sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendim. Fiat’a bu durumu danıştığımızda ise hep bir erteleme söz konusu oldu. Bilirkişi geçtiğimiz gün geldi ancak şuanda da firma telefonlarına cevap vermiyor. Herhangi bir geri dönüş alamadık. Mağduriyetimiz çok yüksek. Yaklaşık 20 bin lira zararımız var. Fiat firmasından çok fazla araç alıp satmıştık ama bu saatten sonra asla çalışmayız onlarla” diye konuştu.

Öte yandan Ömer Faruk Talaş, mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi
Nasr suresinin fazileti nedir?Nasr suresinin fazileti nedir?
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

İki ölü yunus karaya vurdu

Pes dedirten hırsızlık: Önce anahtarı çaldı, sonra arabayı!

'Pes' dedirten hırsızlık! Önce anahtarı çaldı, sonra...

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Bu erikler sofralık değil tadımlık! Çeyrek altını solladı: Kilosu 800 TL'nin üzerinde

Bu erikler sofralık değil tadımlık! Çeyrek altını solladı

Dalda asılı kaldığını fark edince... Kocaeli'de karga kurtarma operasyonu!

Dalda asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

AFAD'dan ilk 6 saat uyarısı: Deprem sonrasında...

AFAD uyardı: Deprem sonrası ilk 6 saate dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.