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Sıfır otomobil alırken en çok hangi rengi tercih ediyoruz?

04.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Sıfır otomobil alırken en çok hangi rengi tercih ediyoruz?

Sıfır otomobil alırken en çok hangi rengi tercih ediyoruz? Bu soruya şu şekilde cevap verebilirsiniz. “Sıfır otomobil alabiliyor muyuz?” Evet sıfır otomobil fiyatları fazlasıyla arttı. İkinci el pazarında da fiyatlar aynı paralelde. Peki Sıfır otomobil alırken en çok hangi rengi tercih ediyoruz?

Eski yıllarda sıfır otomobil alırken renk konusu çok önem arz etmezdi. Bu doğrultuda ya siyah ya da beyaz renkli otomobiller alınırdı. Peki son dönemde renk tercih trendi nerelere gitti? Sıfır otomobil alırken hangi renk tercih ediyoruz? Sıfır otomobil alanların renk tercihi ne oluyor?

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN EN ÇOK HANGİ RENGİ TERCİH EDİYORUZ?

Axalta adlı bir firmanın yaptığı araştırmaya göre dünyadaki sıfır kilometre otomobillerde en popüler renk, artık siyah değil. Yeni satın alınan arabalarda en popüler renk 2010 yılından beri değişmedi. Bu renk hala daha beyaz olarak yerini koruyor. Yani 2010-2021 yılları arasındaki tüm yıllarda dünyada en çok beyaz renk otomobiller sıfır km olarak satılmış.

YÜZDE 38 BEYAZ RENK

2020 yılına baktığımızda ise üretimi yapılan sıfır km otomobillerin %38'inin beyaz renkte, %19'unun siyah renkte, %15'inin ise gri renkte tercih edildi. Gümüş gri renk tarihinin en kötü zamanını yaşarken, lüks segmentte siyah rengin popülerliği devam ediyor. Ayrıca sıfır km otomobillerdeki en popüler 4 rengin, toplam renklerin %81'ine karşılık geliyor. Axalta firması da 1953 yılından beri yıllık olarak buna benzer araştırma sonuçları ortaya koyduğu için bu sonuçların güvenilirliği son derece yüksek. Araştırma dünya genelini kapsıyor.

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