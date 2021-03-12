Sıfır otomobillere zam mı gelecek? Arabalara zam gelecek iddiası

Koronavirüs nedeni ile oluşan ekonomik sıkıntılar nedeni ile vergi düzenlemeleri gündemde gelirken, ÖTV zamları en çok merak edilen konulardan biri oldu. Sıfır araçlara zam geleceği iddiasının doğruluğu merak ediliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik yakın zamanda beklenen bir ÖTV düzenlemesi olmadığını açıkladı. İşte, detaylar!

SIFIR ARAÇLARA ZAM GELECEK Mİ?

Bloomberg HT'ye katılan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, ÖTV zamları ile ilgili açıklamada bulundu. Çelik, Türkiye'nin en yüksek ÖTV uygulayan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, bu durumun iç piyasayı olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Çelik, bu sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti.

ŞUBAT 2021'DE ÖTV ZAMMI GELEN ARAÇLAR

-0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

-85 Kw’ı geçen 120 Kw’ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

-120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarılmıştır.

