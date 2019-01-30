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Sıfır psikolojiyi bozuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:21 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken, bazı ailelerin çocuklarını sırf notlarla değerlendirmesi ciddi psikolojik sıkıntıları beraberinde getiriyor.

Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken, bazı ailelerin çocuklarını sırf notlarla değerlendirmesi ciddi psikolojik sıkıntıları beraberinde getiriyor. Ceza yoluna başvurmasının mahzurlarına dikkat çeken Uzman Klinik Psikoloğu Gözde Nilüfer Koçer, velilere “Çocuğunuzu iyi tanıyın” tavsiyesinde bulundu.
Aileler karneye olduğundan farklı anlamlar yüklediğinde, öfke, kaygı gibi duygular yaşayarak çocuklarına yanlış davranışlarda bulunabiliyor. Durumun çocuk psikolojisinde ciddi yaralar açtığı uyarısında bulunan VM Medical Park Bursa HastanesiUzman Klinik Psikoloğu Gözde Nilüfer Koçer, “Karne, çocuğun o döneme ait durumunu gösteren bir araçtır. Aslında sadece çocuğa ait bir sonuç değildir. Hem çocuk, hem aile, hem de öğretmenleri kapsayan bu değerlendirmede çocuklarımıza doğru yaklaşmamız ilerisi için de büyük önem taşımaktadır. Başarılı olsalar da olmasalar da sevildiklerini, kabul edildiklerini hissettirmeliler. Aksi halde çocuklar kendilerini ileriki yaşlarında bile değersiz ve yetersiz olarak hissedebilir. Unutmayalım ki her çocuğun ilgi alanı, yeteneği farklıdır. Dolayısıyla bir çocuğun matematik dersinde kötü not alması, onun tamamen başarısız biri olduğunu göstermez. Onu etiketlemeyin. Yeteneklerini ve ilgi alanlarını birlikte keşfedin” diye konuştu.
Çocuğa baskı ters teper
Çocuğa şiddet gibi ağır cezaların uygulanmasının asla kabul edilemeyeceğini de belirten Psikolog Gözde Nilüfer Koçer, “Başarısız olduğunda cezalandırılan çocuk, farkında olmasa da anne ve babasını cezalandırarak derslerden daha da uzaklaşabilir, okula ilgisini kaybedebilir. Cezalar yerine, destekleyici tutum her zaman daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Eğer aile içinde geçimsizlik, huzursuzluk ya da farklı sıkıntılar varsa çocuktan akademik başarı beklemek çok da anlamlı olmayacaktır. Çocuğun, hangi alanlarda zorlandığını aileler gerekirse uzman desteği alarak süreç içerisinde bulmalılar. Çünkü fark edilmeyen dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ya da depresyon gibi durumlar da akademik başarısızlığa sebep olabilir. Karnesi nasıl olursa olsun her çocuk, tatilde dinlenmeyi ve eğlenmeyi hak eder. Bu ihtiyaçları karşılamak yerine ödev ve ders konusunda baskılar, çocuğun kendisini değersiz hissetmesine, ‘cezalandırılmayı hak ettiğini’ düşünmesine sebep olabilir. İyi bir karnenin ödülü de yüksek maddi ödüller yerine, daha çok bu gibi manevi ödüller olmalıdır” dedi.

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