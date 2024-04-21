Sıfırdan başlayarak 12 ayda 1 milyon dolar kazanmak için yola çıkmıştı! İşler istediği gibi gitmedi: Kazandığı para gündem oldu...

Sıfırdan başlayıp 12 ayda 1 milyon dolar para biriktirebileceğini öne süren Black, YouTube kanalında evsiz olarak geçirdiği günlerle ilgili ilginç videolar yayınlıyordu. Lüks evi ve arabasından vazgeçerek sokaklarda yaşamaya başlayan milyoner, "Birçok kişi pandemide her şeylerini kaybetti ve depresyonda. Bir gecede 10 milyon dolar kaybeden arkadaşım var. Onlara umut olmak istiyorum" diyerek çok çalışmanın gücünü göstermeye yönelik bir sosyal deney başlatmıştı.

SOKAKLARDA AÇ SUSUZ DİLENEREK BAŞLADI

Sokaklarda dilenerek ve geçici işlerde çalışarak para toplamaya çalışan Black, uzun süre aç ve susuz kaldığını da videolarında anlatıyordu.

Fakat Black'in deneyi, hastalığı nedeniyle kısa sürdü.

İŞLER DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ GİTMEDİ

Sokaklarda yaşamanın ve parasız kalmanın zorlukları nedeniyle hasta düşmesinin ardından YouTube kanalında evsizlik macerasını sonlandırdığını açıkladı.

Kronik yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklar sonucu projesini 2 ay erken bitiren Black, soluğu hastanede aldı. Deneyin düşündüğünden daha zor olduğunu itiraf eden adam, sokaklarda yaşamanın hayatının en zor deneyimi olduğunu, bazen içecek su bile bulamadığını söyledi.

Black, üç ayda kiralık bir ev tutmayı başarmış ve girişimci ruhuyla sosyal medyadan para kazanmaya da başlamıştı.

ANCAK 64 BİN DOLAR KAZANABİLDİ

1 milyon dolar hedefine ulaşamasa da azmin gücünü gösterdiğine inanan milyoner, 10 ayda 64 bin dolar kazanabildi.

(AA)





