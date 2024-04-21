HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sıfırdan başlayarak 12 ayda 1 milyon dolar kazanmak için yola çıkmıştı! İşler istediği gibi gitmedi: Kazandığı para gündem oldu...

Sıfırdan başlayarak 12 ayda 1 milyon dolar kazanmak için yola çıkmıştı! İşler istediği gibi gitmedi: Kazandığı para gündem oldu...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.04.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Mike Black ismindeki bir milyoner, sıfırdan başlayarak bir yıl içerisinde 1 milyon dolar kazanabileceğini iddia etmişti. Pandemi döneminde birçok kişinin depresyona girerek milyonlarca dolar kaybettiğini ve onlara umut olmak istediğini belirten Black, bu macerasını YouTube üzerinden yayınlamaya başladı. Fakat Black'in bu macerası hiç de istediği gibi gitmedi.

Sıfırdan başlayarak 12 ayda 1 milyon dolar kazanmak için yola çıkmıştı! İşler istediği gibi gitmedi: Kazandığı para gündem oldu...

Sıfırdan başlayıp 12 ayda 1 milyon dolar para biriktirebileceğini öne süren Black, YouTube kanalında evsiz olarak geçirdiği günlerle ilgili ilginç videolar yayınlıyordu. Lüks evi ve arabasından vazgeçerek sokaklarda yaşamaya başlayan milyoner, "Birçok kişi pandemide her şeylerini kaybetti ve depresyonda. Bir gecede 10 milyon dolar kaybeden arkadaşım var. Onlara umut olmak istiyorum" diyerek çok çalışmanın gücünü göstermeye yönelik bir sosyal deney başlatmıştı.

black4jpg-u16TWdT3_0SbnHoPKh5oZg

SOKAKLARDA AÇ SUSUZ DİLENEREK BAŞLADI

Sokaklarda dilenerek ve geçici işlerde çalışarak para toplamaya çalışan Black, uzun süre aç ve susuz kaldığını da videolarında anlatıyordu.

Fakat Black'in deneyi, hastalığı nedeniyle kısa sürdü.

blackjpg-0IBKBCd8GUu8KGqhTuURpw

İŞLER DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ GİTMEDİ

Sokaklarda yaşamanın ve parasız kalmanın zorlukları nedeniyle hasta düşmesinin ardından YouTube kanalında evsizlik macerasını sonlandırdığını açıkladı.

Kronik yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklar sonucu projesini 2 ay erken bitiren Black, soluğu hastanede aldı. Deneyin düşündüğünden daha zor olduğunu itiraf eden adam, sokaklarda yaşamanın hayatının en zor deneyimi olduğunu, bazen içecek su bile bulamadığını söyledi.

Black, üç ayda kiralık bir ev tutmayı başarmış ve girişimci ruhuyla sosyal medyadan para kazanmaya da başlamıştı.

black2jpg-kcXur7_cyU_sxfF_e3nqxw

ANCAK 64 BİN DOLAR KAZANABİLDİ

1 milyon dolar hedefine ulaşamasa da azmin gücünü gösterdiğine inanan milyoner, 10 ayda 64 bin dolar kazanabildi.

(AA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı, sebebi 'pes' dedirtti!Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı, sebebi 'pes' dedirtti!
Kağıthane’deki otoparka el bombalı saldırı kamerada! Kağıthane’deki otoparka el bombalı saldırı kamerada!
Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı! "Mağdur edildim... Tazminat davası açacağım"Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı! "Mağdur edildim... Tazminat davası açacağım"
Anahtar Kelimeler:
youtube abd milyoner
En Çok Okunan Haberler
Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Eski sevgiliden intikam siparişi!

Eski sevgiliden intikam siparişi!

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

17 üniversiteden ortak bildiri! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

17 üniversiteden ortak bildiri! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Azerbaycanlı iş adamı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusuna lüks otomobil hediye etti!

Azerbaycanlı iş adamı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusuna lüks otomobil hediye etti!

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.