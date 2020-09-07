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Sifonu çekerken klozet kapağını kapatmıyorsanız dikkat! Bu gerçeği öğrendikten sonra...

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmaya göre, ortalama olarak insanlar hayatlarının 3 ayını banyoda geçiriyor. Tuvalete gitmek günlük hayatımızın büyük bir parçası ancak yaygın olarak yapılan hijyen hatasını birçok kişi bilmiyor. Sifonu çektiğimizde kapak neden kapalı olmalı? Gelin öğrenelim.

Sifonu çekerken klozet kapağını kapatmıyorsanız dikkat! Bu gerçeği öğrendikten sonra...

Tuvaleti nasıl güvenli bir şekilde kullanabiliriz? İşte başlıyoruz...

BANYONUZDA MİKROP BULUTU OLUŞMASINI ÖNLEYİN

Araştırmacılar, sifonun çekildiğinde mikropların 5 metreye kadar sıçradığını söylüyorlar. Bilim insanları bu aerosol etkisine "tuvalet tüyü" adını verirler. Açık bir kapakla sifon çekildiğinde, banyodaki tüm yüzeylerin bulaşıcı malzemelerle kaplandığı yine aynı araştırmanın sonucu arasında yer alıyor. Aksi takdirde banyonuz bakteriyel organizmalar için bir yuva haline gelecek.

Bu sadece hijyenle ilgili değil sağlık için de oldukça önemli. Tuvalete bulaşan tüm mikroplar arasında E. coli bakterisi en tehlikeli olanıdır. 4-6 saat içinde odaya giren herkesi etkileyebilir. Bazı E. coli türleri ishal ve kusmaya neden olan hastalıklara neden olabilir.

Her yıkamadan sonra tüm yüzeylerin temizlenmesi olası bir çözüm olabilir ancak ne yazık ki, bu sadece zaman ve para harcamakla kalmıyor, aynı zamanda temizlik kimyasalları tuvalet bakterilerinin kendisinden daha tehlikelidir. Aşırı kullanıldıklarında ciğerleri tahriş edebilir, gözleri ve cildi yakabilirler.

PEKİ ÇÖZÜMÜ NE?

3 basit kurala uymanız, sağlığınızı, paranızı ve zamanınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Sifonu çekmeden önce daima kapağı kapatın.
Diş fırçanızı ve diğer kişisel hijyen ürünlerini klozetten uzak tutun.
Eğer alaturka bir tuvalet kullanıyorsanız sifon sırasında çıkmayı deneyin.

BANYODA YAPTIĞIMIZ DİĞER HATALAR

Tuvalet fırçanızı kullandıktan sonra mutlaka kurutun. Fırça tutucunun içindeki sınırlı hava sirkülasyonu, mikrop gelişimi için harika bir ortamdır. Bu nedenle, her kullanımdan sonra fırçayı kuruması için kapağın altına yerleştirin.
Tuvalet fırçanızı ayda iki kez dezenfekte edin.
Doktorlar hemoroidi tetikleyebileceği için tuvalete çok fazla zaman harcanılmaması gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni tuvalete oturduğunuzda damarlarınız kanla dolabilir ve aşırı basınç hissedebilirsiniz.

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