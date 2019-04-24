Şifre alırken dikkat! Bu şifre 23 milyon kez 'hack'lendi

Euronews Türkiye'nin haberine göre İngiltere'de Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) 2 bin 500 internet kullanıcısıyla, sanal alemde gerçekleşen dolandırıcılık olayları ve şifre güvenliğiyle ilgili bir anket yaptı.

Araştırmada internet kullanıcılarının büyük bir kısmı siber saldırılardan nasıl korunacaklarını bilmediğini açıklarken, yüzde 42'lik kesim sanal alemde bir gün dolandırılarak para kaybetmeyi beklediklerini söyledi.

Ankete göre internet kullanıcılarının yarısından çoğu, e-posta, sosyal medya ya da alışveriş yaparken birbirinden farklı şifre kullanmadıklarını ve bu şifrelerin kırılmasının ya da tahmin edilmesinin zor olmadığını ifade etti. Son 2 senede şifrelerinin kırılarak para kaybettiklerini söyleyenlerin oranıysa yüzde 12 olarak kayda geçti.

Araştırma sonuçlarına göre '12345' ve '123456789' rakamlarının ve klavyede yan yana gelen ve yazması kolay olan 'qwerty' kelimesinin şifre olarak oldukça sık kullanıldığı ve bu şifreyle korunan hesapların oldukça kolay kırılabileceği ortaya çıktı. Bunun yanında İngilizce şifre anlamına gelen 'password' kelimesinin ve '1111111' rakamlarının en çok kullanılan ve en çok 'hack'lenen şifreler arasında olduğu kaydedildi.