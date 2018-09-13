Şifreler belirlendi, uyuşturucu satıcısı yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik polisi, sokak satıcılarına toptan uyuşturucu madde satan 1 kişiyi gözaltına aldı. Torbacı ile sokak satıcısı polis ekiplerine yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi ‘Mühimmat’, uyuşturucu zulasını ise ‘Cephanelik’ diye şifreleyerek görüştükleri belirlendi. İfadesine başvurulan şüpheli, ‘Yakalanmamak için kendi oluşturduğum şifreli kelimelerle konuşuyorduk, nasıl yakalandığımızı anlayamadım’ dediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarına toptan uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 2 aydır yaptığı takip sonrasında 7 Eylül’de şüphelinin kaldığı Fatih Derviş Ali Mahallesi’nde bulunan eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 44 yaşındaki şüpheli Mehtin K. yakalanarak gözaltına alındı. Evde arama yapan polis ekipleri satışa hazır halde yaklaşık 3 bin paket halinde toplam da 8 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN KONUŞMADAKİ ŞİFRESİNİ TESPİT ETTİ